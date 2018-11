Gusztustalan, barna, büdös és mocsaras a csapvíz néhány napja Újszegeden és Szőregen is – számol be a Szegedma. A portál szerint egyre több lakó panaszkodik a vezetékes víz minőségére, amelyből sokan nemhogy inni nem mernek, de már fürdésre sem szívesen használják. Legtöbben a közösségi oldalakon keresik a választ az ügyben, volt, aki már azt javasolta a többi lakónak, hogy ne fizessék be a vízszámlát, amíg nem rendeződik a helyzet.

A városrész önkormányzati képviselője, Berkesi Ottó azt mondta, még nem tudják, mi okozza a problémát, de már dolgoznak az elhárításon.

A problémára először az újszegedi városrészben figyeltek fel a lakók csaknem egy hete, akik arra panaszkodtak, hogy a szűrőket rendszeresen tisztítani kell, különben a csapok teljesen eldugulnak.