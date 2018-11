Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef403f73-42e4-43d9-9bd1-b9e0e0ad3a74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A webes technológiák és applikációk legnagyobb nemzetközi fórumán öt nyertes startup mutatkozik be.","shortLead":"A webes technológiák és applikációk legnagyobb nemzetközi fórumán öt nyertes startup mutatkozik be.","id":"20181107_Be_Smart_magyar_startupok_Lisszabonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef403f73-42e4-43d9-9bd1-b9e0e0ad3a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef71b16e-eee6-4b0a-adc5-82b5921bc1b0","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Be_Smart_magyar_startupok_Lisszabonban","timestamp":"2018. november. 07. 10:27","title":"Be Smart: magyar startupok Lisszabonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő májusi választás Európa lelkéért zajlik majd, a populista és nacionalista erők ellen – jelentette ki kedden Frans Timmermans, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) úgynevezett csúcsjelöltje.","shortLead":"A jövő májusi választás Európa lelkéért zajlik majd, a populista és nacionalista erők ellen – jelentette ki kedden...","id":"20181106_frans_timmermans_ep_valasztas_populizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884ca9be-c798-47ad-93ef-0b084c7d8b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_frans_timmermans_ep_valasztas_populizmus","timestamp":"2018. november. 06. 21:49","title":"Timmermans: Az EP-választás küzdelem a kontinens lelkéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","shortLead":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","id":"20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0c1af-abc6-4268-8db0-34c444bf9e34","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2018. november. 06. 16:58","title":"Benyújtották a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c31c1-2054-4de0-9f50-6668a1831528","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen előállítani. Ezek azért fontosak, mert segítik a csecsemők védekezését a betegségekkel szemben, idősek esetében pedig lassítanák a szellemi képességek romlását. A világ számos országában dolgozó professzor azt szeretné, ha magyar cégek és kutatóintézetek is bekapcsolódnának a termelésbe és a kutatásba. ","shortLead":"Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen...","id":"20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8c31c1-2054-4de0-9f50-6668a1831528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71607b78-10c8-482c-9afb-fdd7dc06b679","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert","timestamp":"2018. november. 06. 14:05","title":"Ha agyonverik is, jövőre elkészíti a magyar tudós a Parkinson- és az Alzheimer-kór ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7191270c-9fe9-4d0b-a387-5023ac75206d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli államban még Oprah Winfrey is kampányolt, hiába.","shortLead":"A déli államban még Oprah Winfrey is kampányolt, hiába.","id":"20181107_Floridaban_es_Georgiaban_sem_sikerult_a_demokrata_attores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7191270c-9fe9-4d0b-a387-5023ac75206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba65184-f219-4445-bb3c-e20f9ce74229","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Floridaban_es_Georgiaban_sem_sikerult_a_demokrata_attores","timestamp":"2018. november. 07. 09:33","title":"Floridában és Georgiában sem sikerült a demokrata áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e3725-58ae-4ec3-9eb4-3f1335246ee9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondhatni, hogy a csehek legérdekesebb újdonsága idén ez a kompakt méretű autó. ","shortLead":"Mondhatni, hogy a csehek legérdekesebb újdonsága idén ez a kompakt méretű autó. ","id":"20181107_Skoda_Scala_belso_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e3725-58ae-4ec3-9eb4-3f1335246ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703106c3-1d26-4d8a-966c-f1a41f9f753c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_Skoda_Scala_belso_ter","timestamp":"2018. november. 07. 12:19","title":"Közeledik a Skoda Scala bemutatója, ilyen lesz a műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három kerületben tartanak a közeljövőben lomtalanítást, az FKF Zrt. azt ígéri, mindent megtesznek, hogy ne legyen baj a létszámhiány miatt.","shortLead":"Három kerületben tartanak a közeljövőben lomtalanítást, az FKF Zrt. azt ígéri, mindent megtesznek, hogy ne legyen baj...","id":"20181106_Harom_keruletben_fut_neki_a_lomtalanitasnak_a_letszamhiannyal_kuzdo_FKF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c567c-2481-46da-9a36-2a12f7ffdb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Harom_keruletben_fut_neki_a_lomtalanitasnak_a_letszamhiannyal_kuzdo_FKF","timestamp":"2018. november. 06. 18:14","title":"Három kerületben fut neki a lomtalanításnak a létszámhiánnyal küzdő FKF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megalázó elbocsátások zajlanak a közszféra leépítésében.","shortLead":"Megalázó elbocsátások zajlanak a közszféra leépítésében.","id":"20181106_Ugyfelkapun_rugtak_ki_koztisztviseloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbb0758-a578-4651-9249-25017cbf512a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Ugyfelkapun_rugtak_ki_koztisztviseloket","timestamp":"2018. november. 06. 08:36","title":"Ügyfélkapun rúgtak ki köztisztviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]