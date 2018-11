Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c4f4dc9-5516-4d6f-9cec-7c18f556609f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadával több lakáshitelt és csaknem másfélszer annyi személyi kölcsönt veszünk fel, mint tavaly.","shortLead":"Harmadával több lakáshitelt és csaknem másfélszer annyi személyi kölcsönt veszünk fel, mint tavaly.","id":"20181106_Egyre_inkabb_eladosodik_a_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4f4dc9-5516-4d6f-9cec-7c18f556609f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efd2136-d93a-4999-afb1-dcfba58814e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Egyre_inkabb_eladosodik_a_magyar","timestamp":"2018. november. 06. 20:59","title":"Egyre inkább eladósodik a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33945eac-4613-4eb1-a07f-3f47818dee35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi három év legsikeresebb magyarországi kiállítása volt.\r

","id":"20181106_A_Pesti_Sracok_javara_dontott_az_Ab_egy_Szilvasykep_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5c6f62-a568-48e3-83a3-7ff088b3e545","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_Pesti_Sracok_javara_dontott_az_Ab_egy_Szilvasykep_ugyeben","timestamp":"2018. november. 06. 10:41","title":"A Pesti Srácok javára döntött az Ab egy Szilvásy-kép ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","shortLead":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","id":"20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d951c9-aba0-4241-996d-bafb7068e0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","timestamp":"2018. november. 06. 10:30","title":"Megpörkölte egy orosz vadászgép az amerikaiak felderítőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kevesebb építési engedélyt kérnek, mint egy éve ilyenkor, de a lakóépületekből még mindig egyre több épülne.","shortLead":"Már kevesebb építési engedélyt kérnek, mint egy éve ilyenkor, de a lakóépületekből még mindig egyre több épülne.","id":"20181106_Nincs_vege_a_nagy_lakasepitesi_laznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39d18f-d267-4dda-8788-f06375862210","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Nincs_vege_a_nagy_lakasepitesi_laznak","timestamp":"2018. november. 06. 10:15","title":"Nincs vége a nagy lakásépítési láznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"5 forinttal csökken a benzinár. Igaz, a sportoló tavaly év végén visszavonult.","shortLead":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség...","id":"20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca897840-b372-4112-ae4f-03b48d0c976f","keywords":null,"link":"/sport/20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","timestamp":"2018. november. 06. 17:37","title":"Négy év eltiltás a kétszeres világbajnok úszónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]