[{"available":true,"c_guid":"5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","shortLead":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","id":"20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9510d49f-b93c-4ce5-a315-ab4086f2e629","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","timestamp":"2018. november. 05. 07:47","title":"Ilyen parkolási trükköt sem játszottak még meg eddig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel a sorozatába.","shortLead":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel...","id":"20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0024d2-c2f2-4492-a542-9640c4b37289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","timestamp":"2018. november. 05. 14:41","title":"Az az igazi elismerés, amikor egy otthon készült autóból is csinál hivatalos játékautót a Hot Wheels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A filantróp milliárdos félmillió ember életét is megmenti ezzel.","shortLead":"A filantróp milliárdos félmillió ember életét is megmenti ezzel.","id":"20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461c7704-cfb6-4e87-a56e-3687adfcd909","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","timestamp":"2018. november. 06. 12:21","title":"Bill Gates 233 milliárd dollárt spórolna azzal, hogy újra feltalálta a vécét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem, illetve csak részben tartotta be a Honvédkórház sürgősségi centrumának dolgozói felé tett ígéretét az intézmény főparancsnoka: a hvg.hu információi szerint sem a szakdolgozók, sem a szakorvos-jelöltek, rezidensek nem kapták kézhez hétfőn azt a többletpénzt, amellyel az osztály összeomlásának elkerülésére még szeptember elején próbálta marasztalni őket a kórház vezetése. ","shortLead":"Nem, illetve csak részben tartotta be a Honvédkórház sürgősségi centrumának dolgozói felé tett ígéretét az intézmény...","id":"20181105_Nem_kaptak_meg_beigert_beremelesuket_a_Honvedkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695a18a6-8028-4fe0-b8c7-3006fec3dbe0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_kaptak_meg_beigert_beremelesuket_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2018. november. 05. 14:10","title":"Nem kapták meg beígért béremelésüket a Honvédkórház sürgősségi centrumának szakdolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Németh Szilárd beszélt még Sorosról, Soros-pénzekről és Soros György csíkzsebéről is.","shortLead":"Németh Szilárd beszélt még Sorosról, Soros-pénzekről és Soros György csíkzsebéről is.","id":"20181106_A_Fidesz_Polttal_vizsgaltatja_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15200c29-c196-46fd-acec-c127807a3d84","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_Fidesz_Polttal_vizsgaltatja_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","timestamp":"2018. november. 06. 11:58","title":"A Fidesz Polttal vizsgáltatja a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","shortLead":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","id":"20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d839a-6cad-45d4-8532-a7cecb4f9abb","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","timestamp":"2018. november. 07. 06:42","title":"Agyondolgoztatott, képzetlen boltosokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33945eac-4613-4eb1-a07f-3f47818dee35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi három év legsikeresebb magyarországi kiállítása volt.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi három év legsikeresebb magyarországi kiállítása volt.\r

\r

","id":"20181106_Todultak_az_emberek_a_Frida_Kahlo_kiallitasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33945eac-4613-4eb1-a07f-3f47818dee35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991d2d3d-2760-41b9-ab5d-1ad7edcb204a","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Todultak_az_emberek_a_Frida_Kahlo_kiallitasra","timestamp":"2018. november. 06. 13:24","title":"Tódultak az emberek a Frida Kahlo-kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","shortLead":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","id":"20181105_pontonhid_epul_a_sajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06e449f-21d5-4309-a06e-6b072089e600","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_pontonhid_epul_a_sajon","timestamp":"2018. november. 05. 21:26","title":"Pontonhíd épül a Sajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]