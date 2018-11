Térképen mutatjuk, honnan golyózza ki a nagy ellenzéki tüntetéseket a kormány

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két évtizeddel a lánycsapat felbomlása után, a britek koronázatlan popkirálynői reuniont ünnepelnek. Egy valakit kivéve: Victoria Beckham már nem Spice Girl. ","shortLead":"Két évtizeddel a lánycsapat felbomlása után, a britek koronázatlan popkirálynői reuniont ünnepelnek. Egy valakit...","id":"20181105_Jovore_turnezik_a_Spice_Girls_de_egy_valaki_hianyzik_a_csapatbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee25e8d1-9f60-46b6-826c-fc284f391dc1","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Jovore_turnezik_a_Spice_Girls_de_egy_valaki_hianyzik_a_csapatbol","timestamp":"2018. november. 05. 16:31","title":"Jövőre turnézik a Spice Girls, de egyvalaki hiányzik a csapatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e798a312-cd2b-4713-8fea-07aa6d618c02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 50 éves Pullman kiváló egészségnek örvend, ennek megfelelően új gazdájának igen sokat kell majd fizetnie érte.","shortLead":"A közel 50 éves Pullman kiváló egészségnek örvend, ennek megfelelően új gazdájának igen sokat kell majd fizetnie érte.","id":"20181107_patika_allapotu_regi_diktator_mercedes_keresi_uj_gazdajat_pullman_luxusauto_oldtimer_limuzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e798a312-cd2b-4713-8fea-07aa6d618c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c32fd6-43eb-4e1a-9520-efe92339874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_patika_allapotu_regi_diktator_mercedes_keresi_uj_gazdajat_pullman_luxusauto_oldtimer_limuzin","timestamp":"2018. november. 07. 14:21","title":"Patika állapotú régi diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A filantróp milliárdos félmillió ember életét is megmenti ezzel.","shortLead":"A filantróp milliárdos félmillió ember életét is megmenti ezzel.","id":"20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461c7704-cfb6-4e87-a56e-3687adfcd909","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","timestamp":"2018. november. 06. 12:21","title":"Bill Gates 233 milliárd dollárt spórolna azzal, hogy újra feltalálta a vécét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c67825f-a1b4-4b63-9040-bd3395ea138e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs Hivatal egykori elnöke nyíltan kritizálta az innovációs és technológiai minisztert, az MTA és a Corvinus \"átszervezését\" is. ","shortLead":"Az Innovációs Hivatal egykori elnöke nyíltan kritizálta az innovációs és technológiai minisztert, az MTA és a Corvinus...","id":"20181105_Palinkas_Nem_fogok_tudni_Palkoviccsal_egyutt_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c67825f-a1b4-4b63-9040-bd3395ea138e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e017ebba-44a1-4826-b1d7-ccc462af0c63","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Palinkas_Nem_fogok_tudni_Palkoviccsal_egyutt_dolgozni","timestamp":"2018. november. 05. 20:58","title":"Pálinkás: Nem fogok tudni Palkoviccsal együtt dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De ettől még messze vagyunk.","shortLead":"De ettől még messze vagyunk.","id":"20181105_Ha_nagy_baj_lesz_akar_a_lakossagot_is_behivhatjak_kukasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa20fc1-66ed-4de0-8e39-c6980b59e53d","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Ha_nagy_baj_lesz_akar_a_lakossagot_is_behivhatjak_kukasnak","timestamp":"2018. november. 05. 18:38","title":"Ha nagy baj lesz, bárkit behívhatnak kukásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétharmadára esett vissza a települési segélyezés, miután megváltoztatták a szociális támogatások szabályait.","shortLead":"A kétharmadára esett vissza a települési segélyezés, miután megváltoztatták a szociális támogatások szabályait.","id":"20181106_Nem_szivesen_fizetnek_segelyt_az_onkormanyzatok_miota_nem_kotelezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe24b86-02e6-47b2-b35f-d29116a9d001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Nem_szivesen_fizetnek_segelyt_az_onkormanyzatok_miota_nem_kotelezo","timestamp":"2018. november. 06. 07:15","title":"Nem szívesen fizetnek segélyt az önkormányzatok, mióta nem kötelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b0d1af6-15c0-4530-ab94-3d8ce48e97b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Addig áll csak jól Magyarország a versenyképességi rangsorokban, amíg meg nem kérdezik a vállalatok vezetőit, milyennek érzik a helyzetet.","shortLead":"Addig áll csak jól Magyarország a versenyképességi rangsorokban, amíg meg nem kérdezik a vállalatok vezetőit, milyennek...","id":"20181106_Rosszabbnak_erzik_a_cegvezetok_a_gazdasag_allapotat_mint_2008ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b0d1af6-15c0-4530-ab94-3d8ce48e97b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173f0bbb-db24-49a4-b77b-32398c33d1c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Rosszabbnak_erzik_a_cegvezetok_a_gazdasag_allapotat_mint_2008ban","timestamp":"2018. november. 06. 05:35","title":"Rosszabbnak érzik a cégvezetők a gazdaság állapotát, mint 2008-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","id":"20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56846ac7-1bb9-4c1d-a6c9-25772eaa658d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","timestamp":"2018. november. 05. 20:15","title":"92 kilométert futott a 268 vagonos tehervonat vezetője nélkül, majd kisiklott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]