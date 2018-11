Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","shortLead":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","id":"20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a767822-b728-42f7-a9b2-cbba0e9ff0c5","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Bekerülhet a magyar válogatottba Loic Nego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetek nélkül Európa elvesztené identitását, elvesztené lelki és kulturális arculatát; Európa a nemzetek Európája lesz, vagy nem lesz –mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Néppárt (EEP) kongresszusán Helsinkiben.","shortLead":"A nemzetek nélkül Európa elvesztené identitását, elvesztené lelki és kulturális arculatát; Európa a nemzetek Európája...","id":"20181108_orban_viktor_europai_neppart_kongresszus_manfred_weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d97a9e8-815a-4359-ab80-33f5e1dc2f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_orban_viktor_europai_neppart_kongresszus_manfred_weber","timestamp":"2018. november. 08. 12:35","title":"Orbán a Néppártnak: Ideje, hogy újra győztesként gondolkodjunk, cselekedjünk és viselkedjünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Spanyolországban ragadt egy repülőgép, az ott dolgozók közül hat embert is kirúgtak, mert a légitársaság szerint azt hazudták, hogy rosszul szállásolták el őket.","shortLead":"Spanyolországban ragadt egy repülőgép, az ott dolgozók közül hat embert is kirúgtak, mert a légitársaság szerint azt...","id":"20181107_Kirugtak_hat_Ryanairdolgozot_mert_a_repuloter_padlojan_aludtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4216625a-14b7-4318-a206-6ddd022df164","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Kirugtak_hat_Ryanairdolgozot_mert_a_repuloter_padlojan_aludtak","timestamp":"2018. november. 07. 08:49","title":"Kirúgtak hat Ryanair-dolgozót, mert a repülőtér padlóján aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","shortLead":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","id":"201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61d6934-ea9b-4a41-ac5f-f0ef6e83177a","keywords":null,"link":"/itthon/201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","timestamp":"2018. november. 07. 16:00","title":"Medián: A Fidesz egy hónap alatt visszaszerezte az összes elbizonytalanodó támogatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9629ec58-d870-4810-bd5f-762e2151c5ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bejött a papírforma az amerikai félidős választáson: a demokraták megszerezték a többséget az alsóházban, a szenátus irányítását viszont megtartották a republikánusok.","shortLead":"Bejött a papírforma az amerikai félidős választáson: a demokraták megszerezték a többséget az alsóházban, a szenátus...","id":"20181107_USA_Visszaszereztek_a_demokratak_a_kepviselohazat_a_republikanusok_megtartottak_a_szenatust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9629ec58-d870-4810-bd5f-762e2151c5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af540407-2816-45cc-854b-37e540269d0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_Visszaszereztek_a_demokratak_a_kepviselohazat_a_republikanusok_megtartottak_a_szenatust","timestamp":"2018. november. 07. 05:09","title":"USA: Visszaszerezték a demokraták a képviselőházat, a republikánusok megtartották a szenátust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bce5-55ac-4f6f-9bdf-d74eaef4fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak”.","shortLead":"A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak”.","id":"20181108_Szamomra_az_ugynokmult_sosem_volt_kerdes__megis_kozli_a_KissRigoval_keszult_letiltott_interjut_a_Magyar_Hang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606bce5-55ac-4f6f-9bdf-d74eaef4fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed3495-e7a0-43ab-afa7-ebe0625d8b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Szamomra_az_ugynokmult_sosem_volt_kerdes__megis_kozli_a_KissRigoval_keszult_letiltott_interjut_a_Magyar_Hang","timestamp":"2018. november. 08. 10:18","title":"„Számomra az ügynökmúlt sosem volt kérdés” – mégis közli a Kiss-Rigóval készült letiltott interjút a Magyar Hang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő jogszabályt. Nemcsak adatokban gazdagodnak ezzel az illiberális állam vezetői, hanem megrendelésekben is. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő...","id":"20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd0bce8-c534-44b8-88f2-c82c727a152e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","timestamp":"2018. november. 07. 18:03","title":"Mindenki benne lesz Orbán új tévéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ab842a-7ce9-4e22-9e1e-6de21df08f65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus szerint arcpirító a magyar hatóságok döntése a nyomozás leállításáról. ","shortLead":"A politikus szerint arcpirító a magyar hatóságok döntése a nyomozás leállításáról. ","id":"20181107_Javor_Benedek_szazmilliardokat_veszithet_az_orszag_az_Eliosugy_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ab842a-7ce9-4e22-9e1e-6de21df08f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52c7a4f-cc5b-4119-b83e-009fb2e8c811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Javor_Benedek_szazmilliardokat_veszithet_az_orszag_az_Eliosugy_miatt","timestamp":"2018. november. 07. 12:31","title":"Jávor Benedek: Százmilliárdokat veszíthet az ország az Elios-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]