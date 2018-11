Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest 1885 Szurkolói Klub és az UTE Baráti Kör felhívással fordult az egyesület minden szurkolójához, valamint a magyar sportbarátokhoz annak érdekében, hogy előkerüljön a labdarúgócsapat által 1930-ban megnyert, ám az 1990-es években elveszett Bajnokok Tornája-trófea.","shortLead":"Az Újpest 1885 Szurkolói Klub és az UTE Baráti Kör felhívással fordult az egyesület minden szurkolójához, valamint...","id":"20181107_Harminc_eve_nem_talalja_az_Ujpest_az_1930as_trofeajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4af31f4-2b79-4eef-aea2-2c25fc9c8cda","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Harminc_eve_nem_talalja_az_Ujpest_az_1930as_trofeajat","timestamp":"2018. november. 07. 12:47","title":"Harminc éve nem találja az Újpest az 1930-as trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő keresztény közösségről szóló filmjét ajánljuk. Már csak azért is, mert a köztévé nem biztos, hogy leadja valaha. A te neved című film után garantáltan más emberként jön majd ki a moziból. Villáminterjú a rendezővel.","shortLead":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő...","id":"20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6a8b5-89fd-4f36-a85d-b8686261fc06","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","timestamp":"2018. november. 07. 08:26","title":"Minek filmezik a hajléktalanokat, hogy mindenki lássa?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De elképzelhető, hogy már nem működik.","shortLead":"De elképzelhető, hogy már nem működik.","id":"20181106_Megiscsak_ufo_lehet_az_a_hosszukas_ustokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2266dd10-9350-42cd-a6d9-23e8c21f6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Megiscsak_ufo_lehet_az_a_hosszukas_ustokos","timestamp":"2018. november. 06. 14:36","title":"Mégiscsak ufó lehet az a hosszúkás \"üstökös\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bábolna Tetra olyan új hibridek kitenyésztésén dolgozik, melyek amellett, hogy jobban tűrik a magasabb környezeti hőmérsékletet, különleges, krémszínű tojásokat tojnak. ","shortLead":"A Bábolna Tetra olyan új hibridek kitenyésztésén dolgozik, melyek amellett, hogy jobban tűrik a magasabb környezeti...","id":"20181107_Feltalaltak_a_tokeletes_szinu_tojast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad0083-16e0-41bc-bd8f-1e2352e28e83","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Feltalaltak_a_tokeletes_szinu_tojast","timestamp":"2018. november. 07. 10:24","title":"Feltalálták a tökéletes színű tojást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszaka kialakuló tartós, sűrű köd helyenként csak napközben szűnik meg. ","shortLead":"Az éjszaka kialakuló tartós, sűrű köd helyenként csak napközben szűnik meg. ","id":"20181108_osz_kod_idojaras_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0931dbca-8ea4-4515-a82e-c724ed90a866","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_osz_kod_idojaras_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2018. november. 08. 05:15","title":"Most már tényleg kopogtat az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b085c342-398c-43f0-af3d-1aa38c85a9a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert fehérkalapos hacker erről másként vélekedik.","shortLead":"Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert...","id":"20181107_jerry_gamblin_biztonsagi_kutato_google_home_hub_platform_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b085c342-398c-43f0-af3d-1aa38c85a9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db9c5a7-c5b2-4fe6-b99f-7447109c8028","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_jerry_gamblin_biztonsagi_kutato_google_home_hub_platform_sebezhetoseg","timestamp":"2018. november. 07. 15:03","title":"Még a hackert is sokkolta a Google otthoni okosságának sebezhetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A beruházást Seszták Miklóshoz köthető cégek nyerték el, az eredetileg tervezett ár kétszereséért. ","shortLead":"A beruházást Seszták Miklóshoz köthető cégek nyerték el, az eredetileg tervezett ár kétszereséért. ","id":"20181106_Konditerem_es_tornacsarnok_nelkul_epul_teniszakademia_Kisvardan_de_luxus_klubepulet_azert_szerepel_a_tervekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9286c278-49a6-4cb8-8079-0ee88128f207","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Konditerem_es_tornacsarnok_nelkul_epul_teniszakademia_Kisvardan_de_luxus_klubepulet_azert_szerepel_a_tervekben","timestamp":"2018. november. 06. 14:11","title":"Konditerem és tornacsarnok nélkül épül teniszakadémia Kisvárda közelében, de luxus klubépület azért szerepel a tervekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","shortLead":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","id":"20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8981d9d7-1e0a-40d9-8568-2bb4f853aa4e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","timestamp":"2018. november. 06. 11:41","title":"Őrület: taxiba szállt egy perui láma - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]