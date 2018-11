Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben.","shortLead":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés...","id":"20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35947b3d-eb29-438e-8979-e248c7134d00","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","timestamp":"2018. november. 07. 10:44","title":"Az \"egyszer használatos\" lett az év szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar női e-sportolók közül a 21 esztendős Vácz Anna Ráhelnek adatott meg a lehetőség, hogy hazánkat képviselje a sanghaji rendezésű PUBG-tornán.","shortLead":"A magyar női e-sportolók közül a 21 esztendős Vácz Anna Ráhelnek adatott meg a lehetőség, hogy hazánkat képviselje...","id":"20181106_zowie_playerunknowns_battlegrounds_sanghaj_vacz_anna_rahel_pubg_esport_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40720762-eded-4fd5-8139-bce04337384a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_zowie_playerunknowns_battlegrounds_sanghaj_vacz_anna_rahel_pubg_esport_verseny","timestamp":"2018. november. 06. 11:03","title":"Ez a 21 éves magyar lány az egyik legjobb a játékban, amire 400 millióan kattannak rá naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok között. Ez az, amit napok óta tolnak a Fidesz politikusai. A program évek óta létezik, a magyar kormány is tud róla.","shortLead":"Az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok...","id":"20181107_Habonykozeli_szloven_lapbol_indult_az_osszeeskuveselmelet_amin_a_Fidesz_porog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b261db-4d4e-4a34-b4e3-777dd049da6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Habonykozeli_szloven_lapbol_indult_az_osszeeskuveselmelet_amin_a_Fidesz_porog","timestamp":"2018. november. 07. 12:33","title":"Habony-közeli szlovén lapból indult az összeesküvés-elmélet, amin a Fidesz pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3812b7df-7674-4fc7-82c6-d4c5b41b152f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az amerikai félidős választásokon egy sor olyan kezdeményezés működött, amely azt célozta, hogy minél többen elmenjenek szavazni.","shortLead":"Az amerikai félidős választásokon egy sor olyan kezdeményezés működött, amely azt célozta, hogy minél többen elmenjenek...","id":"20181107_Amerika_meg_az_Uber_is_beszallt_a_valasztasi_mozgositasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3812b7df-7674-4fc7-82c6-d4c5b41b152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a961470-1597-4dfa-a8b4-018c66dac2ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Amerika_meg_az_Uber_is_beszallt_a_valasztasi_mozgositasba","timestamp":"2018. november. 07. 05:58","title":"Amerika: még az Uber is beszállt a választási mozgósításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest 1885 Szurkolói Klub és az UTE Baráti Kör felhívással fordult az egyesület minden szurkolójához, valamint a magyar sportbarátokhoz annak érdekében, hogy előkerüljön a labdarúgócsapat által 1930-ban megnyert, ám az 1990-es években elveszett Bajnokok Tornája-trófea.","shortLead":"Az Újpest 1885 Szurkolói Klub és az UTE Baráti Kör felhívással fordult az egyesület minden szurkolójához, valamint...","id":"20181107_Harminc_eve_nem_talalja_az_Ujpest_az_1930as_trofeajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4af31f4-2b79-4eef-aea2-2c25fc9c8cda","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Harminc_eve_nem_talalja_az_Ujpest_az_1930as_trofeajat","timestamp":"2018. november. 07. 12:47","title":"Harminc éve nem találja az Újpest az 1930-as trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő. ","shortLead":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más...","id":"20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22afdedc-d9f8-4fec-8e5e-88916b2dd82e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","timestamp":"2018. november. 07. 20:45","title":"Puzsér nem kedveli a CEU-t, de kiáll mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e2f978-0373-478e-b426-bbd1221f3148","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon érdemes erről lehúzni még egy bőrt? ","shortLead":"Vajon érdemes erről lehúzni még egy bőrt? ","id":"20181107_Shrek_visszater_a_mozikba_reboot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38e2f978-0373-478e-b426-bbd1221f3148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f147a94-b282-498a-ac60-0cd9ef09ce11","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Shrek_visszater_a_mozikba_reboot","timestamp":"2018. november. 07. 10:41","title":"Shrek visszatér a mozikba, de nem biztos, hogy ez jót jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","shortLead":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","id":"20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0711b2d5-e5b5-444d-b87c-eb2f9c7c0944","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","timestamp":"2018. november. 08. 05:57","title":"Izlandon is futtatott lányokat egy szegedi csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]