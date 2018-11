Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d36bd26c-67fe-43ca-9d65-48e7ea0a3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Terkepen_mutatjuk_honnan_golyozza_ki_a_nagy_ellenzeki_tunteteseket_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36bd26c-67fe-43ca-9d65-48e7ea0a3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f00cc9-285d-4834-ab61-1c88b6df8fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Terkepen_mutatjuk_honnan_golyozza_ki_a_nagy_ellenzeki_tunteteseket_a_kormany","timestamp":"2018. november. 07. 14:25","title":"Térképen mutatjuk, honnan golyózza ki a nagy ellenzéki tüntetéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b436fad6-0e9b-4ee7-bf9c-27b567326e76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig csak egy szót változtattak meg.","shortLead":"Pedig csak egy szót változtattak meg.","id":"20181107_Nagy_meccset_nyert_a_Fidesz_a_Neppartban_nem_kell_tartani_a_kizarastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b436fad6-0e9b-4ee7-bf9c-27b567326e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b68538-c7a1-46e4-898c-e8302766682a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Nagy_meccset_nyert_a_Fidesz_a_Neppartban_nem_kell_tartani_a_kizarastol","timestamp":"2018. november. 07. 15:51","title":"Nagy meccset nyert a Fidesz a Néppártban, nem kell tartani a kizárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az országok kormányai azon tanakodnak, hogy hány százalékkal és melyik évtized végére kellene csökkenteni a károsanyag-kibocsátás mértékét, addig mi akár ebben a pillanatban is elkezdhetjük védeni a bolygót. Ehhez mutatunk 10 dolgot, amit mától bevezethet saját életébe ön is.","shortLead":"Miközben az országok kormányai azon tanakodnak, hogy hány százalékkal és melyik évtized végére kellene csökkenteni...","id":"20181108_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_globalis_felmelegedes_mit_tehetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1997f8-2ceb-4f84-854e-f81a706ffce1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_globalis_felmelegedes_mit_tehetek","timestamp":"2018. november. 08. 08:03","title":"Ne várjon a csodára: 10 dolog, amellyel ön is megmentheti a Földet a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","shortLead":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","id":"20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83e6406-ef53-4b5e-8d84-87473869a38a","keywords":null,"link":"/idojaras/20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 07. 05:22","title":"Lassan, de biztosan érkezik az ősz, három megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem ösztönöz környezettudatosságra, az arra vonatkozó jogszabályok pedig ellentmondásosak és folyamatosan változnak.","shortLead":"A hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem ösztönöz környezettudatosságra, az arra vonatkozó jogszabályok pedig...","id":"20181106_Ombudsmani_hivatal_tobb_sebbol_verzik_a_hazai_szemetszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee1df58-b5b0-479e-812f-4c7434c4dd53","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ombudsmani_hivatal_tobb_sebbol_verzik_a_hazai_szemetszallitas","timestamp":"2018. november. 06. 14:34","title":"Ombudsmani hivatal: több sebből vérzik a hazai szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokrata és a Magyar Krónika főszerkesztője egy róluk szóló véleménycikk után perelték be az Azonnalit.","shortLead":"A Demokrata és a Magyar Krónika főszerkesztője egy róluk szóló véleménycikk után perelték be az Azonnalit.","id":"20181107_Birosag_lehet_azt_mondani_Bencsikekre_hogy_egykori_kommunistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd37139a-35cd-4d40-a3b2-fd3429125634","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Birosag_lehet_azt_mondani_Bencsikekre_hogy_egykori_kommunistak","timestamp":"2018. november. 07. 19:47","title":"Bíróság: Lehet azt mondani Bencsikékre, hogy egykori kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb annál, mint megérteni azt, ahogyan ők éltek fiatalon. Bicsák Boglárka a két nagymamáját vette filmre, alkotásának pedig a létező legkedvesebb címet adta: Megint elfelejtettem nefelejcset hozni. Villáminterjú a rendezővel. ","shortLead":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb...","id":"20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c6ed6a-57d2-43e1-b81f-a1b2d5fb79f3","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","timestamp":"2018. november. 08. 08:48","title":"Bátorságra és elszántságra tanítanak a nagymamáink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c75406-a3f3-4580-8ab0-b015bacae9dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar gyerekek sokat tanulnak, de elsősorban otthon, és nem gondolják, hogy bármi haszna volna a matektanulásnak.\r

\r

","shortLead":"A magyar gyerekek sokat tanulnak, de elsősorban otthon, és nem gondolják, hogy bármi haszna volna a matektanulásnak.\r

\r

","id":"20181107_Rengeteget_szenvednek_otthon_a_magyar_diakok_a_matekkal__es_nagyon_gyenge_a_teljesitmenyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c75406-a3f3-4580-8ab0-b015bacae9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57f1bb5-248a-44d6-8465-0d0a27056751","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Rengeteget_szenvednek_otthon_a_magyar_diakok_a_matekkal__es_nagyon_gyenge_a_teljesitmenyuk","timestamp":"2018. november. 07. 11:15","title":"Sokat szenvednek a magyar diákok a matekkal, de főleg otthon – és nagyon gyenge a teljesítményük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]