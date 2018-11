Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93b8455c-0611-44b1-bc82-879822b5f7d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén 8. alkalommal rendezik meg az autentikus borok fesztiválját, ahol garantáltan mindenki pontosan tudhatja, mi van a palackban, amelyből a poharába töltenek, hogy készült az ital, amit kóstol.","shortLead":"Idén 8. alkalommal rendezik meg az autentikus borok fesztiválját, ahol garantáltan mindenki pontosan tudhatja, mi van...","id":"20181107_MITISZOL_Fesztival_tuti_valaszokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b8455c-0611-44b1-bc82-879822b5f7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dd1c48-cf28-4a97-8305-cd6816ca8c86","keywords":null,"link":"/elet/20181107_MITISZOL_Fesztival_tuti_valaszokkal","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Mitiszol? – fesztivál tuti válaszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi magát.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi...","id":"20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ff424-f51e-4bec-941d-9e4eb8dc6cb6","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","timestamp":"2018. november. 07. 20:34","title":"Reagált a gyanús leárazást hirdető webshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","shortLead":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","id":"20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a767822-b728-42f7-a9b2-cbba0e9ff0c5","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Bekerülhet a magyar válogatottba Loic Nego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3622573d-f87a-4704-bc3a-53c524c304d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan aggódtak, hogy Károly herceg királyként is beleavatkozna közügyekbe, de a trónörökös most eloszlatta a kétségeket. ","shortLead":"Sokan aggódtak, hogy Károly herceg királyként is beleavatkozna közügyekbe, de a trónörökös most eloszlatta...","id":"20181108_Karoly_herceg_elmondta_milyen_kiraly_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3622573d-f87a-4704-bc3a-53c524c304d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60f2be-0a18-4773-a525-3d1e8b8cd048","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Karoly_herceg_elmondta_milyen_kiraly_lenne","timestamp":"2018. november. 08. 19:58","title":"Károly herceg elmondta, milyen király lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8032032e-80f2-40f8-901c-b0b90093b393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rektor szerint még mindig nyitott a CEU a megállapodásra.","shortLead":"A rektor szerint még mindig nyitott a CEU a megállapodásra.","id":"20181108_Michael_Ignatieff_Brusszel_szamara_is_kudarc_ha_a_CEU_koltozni_kenytelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8032032e-80f2-40f8-901c-b0b90093b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7efcf7-11cb-4c65-a44d-9d26d5cd46db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Michael_Ignatieff_Brusszel_szamara_is_kudarc_ha_a_CEU_koltozni_kenytelen","timestamp":"2018. november. 08. 08:09","title":"Michael Ignatieff: Brüsszel számára is kudarc, ha a CEU költözni kénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4943941-efd6-47d5-9008-b466eecf2425","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban újabb nagy frissítőcsomagot ad ki a Windows 10-hez a Microsoft, amibe jó néhány új funkciót is belepakol majd. Ezek közül néztük meg az érdekesebbeket.","shortLead":"Márciusban újabb nagy frissítőcsomagot ad ki a Windows 10-hez a Microsoft, amibe jó néhány új funkciót is belepakol...","id":"20181109_windows_10_19h1_frissites_windows_insider_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4943941-efd6-47d5-9008-b466eecf2425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb68c00b-815c-46ef-b261-039ff70c136a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_windows_10_19h1_frissites_windows_insider_program","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Ilyen lesz tavasztól a Windows 10: kiadták a nagy frissítőcsomag első előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány védelmébe vette az ismert konzervatív filozófust, Roger Scrutont, miután az ellenzéki munkáspárti képviselők azt követelték, mondjon le tanácsadói posztjáról, mert korábban antiszemita kijelentéseket tett Magyarországgal és Soros Györggyel kapcsolatban. Scruton szerint ő nem antiszemita. A vádak érdekessége, hogy az utóbbi hetekben éppen arról szóltak a hírek, hogy mennyi antiszemita politikus tagja a Munkáspártnak. ","shortLead":"A brit kormány védelmébe vette az ismert konzervatív filozófust, Roger Scrutont, miután az ellenzéki munkáspárti...","id":"20181109_Itt_az_ujabb_brit_antiszemitizmus_vita_most_Sorosrol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0807fbf-47b6-4428-95f6-57c641571e53","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Itt_az_ujabb_brit_antiszemitizmus_vita_most_Sorosrol_is","timestamp":"2018. november. 09. 13:39","title":"Itt az újabb brit antiszemitizmus vita, most Sorosról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a29792-df2a-422b-9c71-db281c966abc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer Ádám és Jankovics Marcell? Hogy ítéli meg az elmúlt három évtizedet Röhrig Géza és Fekete György? És Szörényi, Szőcs meg a Parti Nagy? Húsz jobb- és baloldalinak mondott emberrel interjúzott a rendező a legújabb dokumentumfilmjében. ","shortLead":"Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer...","id":"20181109_Mar_Istvannal_es_Koppanynal_kettevalt_ez_az_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1a29792-df2a-422b-9c71-db281c966abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c79f1-9df2-4758-8d38-0900af1f91a6","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Mar_Istvannal_es_Koppanynal_kettevalt_ez_az_orszag","timestamp":"2018. november. 09. 16:04","title":"Már Istvánnál és Koppánynál kettévált ez az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]