[{"available":true,"c_guid":"230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bélik Jánosné 111 évet élt.","shortLead":"Bélik Jánosné 111 évet élt.","id":"20181106_Penteken_temetik_az_eddigi_legidosebb_magyart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4878cffc-dfb9-47da-82b3-68d6820a17ca","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Penteken_temetik_az_eddigi_legidosebb_magyart","timestamp":"2018. november. 06. 09:09","title":"Pénteken temetik az eddigi legidősebb magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd focista nem biztos, hogy kitölti a jövő év végéig érvényes szerződését a Los Angeles Galaxy labdarúgócsapatánál.","shortLead":"A svéd focista nem biztos, hogy kitölti a jövő év végéig érvényes szerződését a Los Angeles Galaxy labdarúgócsapatánál.","id":"20181107_zlatan_ibrahimovic_foci_los_angeles_galaxy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db297e18-f8e5-4324-9110-dcb6937af25d","keywords":null,"link":"/sport/20181107_zlatan_ibrahimovic_foci_los_angeles_galaxy","timestamp":"2018. november. 07. 15:23","title":"Ibrahimovicnak feltételei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK vezérigazgatójának bizottsági meghallgatásán. A bevezetés időpontja totál homály, miközben Dabóczi Kálmán olyanokra hivatkozik a projekt nehézségeiről beszélve, mint az ázsiai időeltolódás, vagy a veronai buszbaleset. A projekt hibáiért ki nem mondva Vitézy Dávid korábbi BKK-vezért okolja a főváros. ","shortLead":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK...","id":"20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664e6f9e-2ade-4656-9f61-4b98862cbd40","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","timestamp":"2018. november. 07. 11:16","title":"Elektronikus jegyrendszer: Vitézyt okolják, szerződésbontás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csoknyai István és Vladan Matics közösen irányítja a jövőben a férfi kézilabda-válogatottat, a két szakember megbízatása a januári, német–dán közös rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság végéig szól.","shortLead":"Csoknyai István és Vladan Matics közösen irányítja a jövőben a férfi kézilabda-válogatottat, a két szakember...","id":"20181107_Ket_edzoje_lesz_a_kezilabdavalogatottnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ceffff-d2ba-4929-95b1-fc764ec8d061","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Ket_edzoje_lesz_a_kezilabdavalogatottnak","timestamp":"2018. november. 07. 14:35","title":"Két edzője lesz a kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marko Nikolic vezetőedző szerint bár matematikailag jó lenne a döntetlen is, a Vidi FC csütörtökön a győzelemért száll harcba a PAOK elleni mérkőzésen az Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában.","shortLead":"Marko Nikolic vezetőedző szerint bár matematikailag jó lenne a döntetlen is, a Vidi FC csütörtökön a győzelemért száll...","id":"20181107_vidi_paok_foci_marko_nikolic_kovacs_istvan_europa_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a191013-791e-4128-9ea6-d941eb430c38","keywords":null,"link":"/sport/20181107_vidi_paok_foci_marko_nikolic_kovacs_istvan_europa_liga","timestamp":"2018. november. 07. 17:03","title":"Győzelemre készül a Vidi a PAOK ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443232db-7b91-4fa5-aec6-87a2775d2aa0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók a Dél-afrikai Köztársaságban.","shortLead":"A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók...","id":"20181106_emberi_vizeletbol_gyartott_tegla_urea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=443232db-7b91-4fa5-aec6-87a2775d2aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa0453a-79b2-43ef-b260-f63ef1222fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_emberi_vizeletbol_gyartott_tegla_urea","timestamp":"2018. november. 06. 10:03","title":"Egy-két év múlva már ebből épülhetnek a házak: elkészült az emberi vizeletből gyártott tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce0cca8-fdf6-442e-8201-7f7f2b603c0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neandervölgyi ember gerincének és bordakosarának háromdimenziós rekonstrukciója alapján izraeli kutatók megállapították, hogy az ősi emberek nem voltak olyan hajlottan járók és olyan esetlenek, mint azt eddig vélték. ","shortLead":"A neandervölgyi ember gerincének és bordakosarának háromdimenziós rekonstrukciója alapján izraeli kutatók...","id":"20181106_neandervolgyi_ember_3d_rekonstrukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ce0cca8-fdf6-442e-8201-7f7f2b603c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093377f5-2d25-4a86-90f0-f3dc220789d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_neandervolgyi_ember_3d_rekonstrukcio","timestamp":"2018. november. 06. 15:03","title":"Megdőlt egy tévhit az ősemberről: mégsem volt olyan esetlen, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0614aa50-b7d1-4145-8e69-5a9b205a67c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nancy Pelosi szerint \"új nap köszönt Amerikára\".","shortLead":"Nancy Pelosi szerint \"új nap köszönt Amerikára\".","id":"20181107_Ketparti_egyuttmukodest_surgetnek_az_amerikai_demokratak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0614aa50-b7d1-4145-8e69-5a9b205a67c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcf1126-4d6e-422d-b55e-3a85c4c687ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Ketparti_egyuttmukodest_surgetnek_az_amerikai_demokratak","timestamp":"2018. november. 07. 07:31","title":"Kétpárti együttműködést sürgetnek az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]