[{"available":true,"c_guid":"30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne keresse az okokat. ","shortLead":"Ne keresse az okokat. ","id":"20181106_Unikornis_torna_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba324f6e-0502-47c4-9788-2867e0ab56fc","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Unikornis_torna_video","timestamp":"2018. november. 07. 08:11","title":"Szintet lépett az őrület, unikornist így parádézni még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c738ba7-9d4e-43e7-acbf-3e76f173f299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bele van kalkulálva a rakodók bérébe, hogy csomagokat fosztanak ki – így foglalta össze a Liszt Ferenc repülőtéren történteket egy ottani munkás.","shortLead":"Bele van kalkulálva a rakodók bérébe, hogy csomagokat fosztanak ki – így foglalta össze a Liszt Ferenc repülőtéren...","id":"20181108_Kitalalt_a_repteri_rakodo_hogyan_fosztjak_ki_a_csomagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c738ba7-9d4e-43e7-acbf-3e76f173f299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8dd102-2152-4d5f-8303-3448a65674dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Kitalalt_a_repteri_rakodo_hogyan_fosztjak_ki_a_csomagokat","timestamp":"2018. november. 08. 10:45","title":"Kitálalt a reptéri rakodó, hogyan fosztják ki a csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6737d-125a-426e-9068-cb77f8da0203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötszörös áron kínálták a jegyeket, amelyek helyett a vevők csupán egy igazolást kaptak a pénz befizetéséről.","shortLead":"Ötszörös áron kínálták a jegyeket, amelyek helyett a vevők csupán egy igazolást kaptak a pénz befizetéséről.","id":"20181107_Most_kamu_Zorankoncertjegyekkel_verte_at_vasarloit_a_Viagogo_nevu_weboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6737d-125a-426e-9068-cb77f8da0203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b906b-bc87-4e08-a454-a2c6ec528793","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Most_kamu_Zorankoncertjegyekkel_verte_at_vasarloit_a_Viagogo_nevu_weboldal","timestamp":"2018. november. 07. 17:31","title":"Most kamu Zorán-koncertjegyekkel verte át vásárlóit a Viagogo nevű weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd forint. 2013-ban is rendeztünk vébét, akkor elég volt kevesebb mint 330 millió.","shortLead":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd...","id":"20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4808b-8307-43dd-82ba-cdd8ba12cf25","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","timestamp":"2018. november. 07. 17:05","title":"Hatszor annyi pénzt költöttek az idei birkózó világbajnokságra, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3f7b7b-f7cc-45b4-86ce-8e9a211abdf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc százalékkal kisebb valószínűséggel lépett fel Parkinson-kór azoknál, akiknek fiatalon kivették a vakbelét, pontosabban a féregnyúlványát – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","shortLead":"Tizenkilenc százalékkal kisebb valószínűséggel lépett fel Parkinson-kór azoknál, akiknek fiatalon kivették a vakbelét...","id":"20181107_vakbelmutet_parkinson_kor_kialakulasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a3f7b7b-f7cc-45b4-86ce-8e9a211abdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fc3687-3e35-45cb-a25f-5b38c8ac3cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_vakbelmutet_parkinson_kor_kialakulasa","timestamp":"2018. november. 07. 13:03","title":"Volt már vakbélműtétje? Nem is gondolná, hogy ennek mennyire örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő héten szavazhatják meg a tudósok, 2019 májusától pedig már új módon határozzák majd meg a számításokkor az 1 kg értékét. Ezzel az egyik utolsó nagy etalon is \"eltűnhet\".","shortLead":"A jövő héten szavazhatják meg a tudósok, 2019 májusától pedig már új módon határozzák majd meg a számításokkor az 1 kg...","id":"20181107_kilogramm_tomeg_si_mertekegysegrendszer_planck_allando","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95471fd1-5178-4398-9cdf-fec884dba6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_kilogramm_tomeg_si_mertekegysegrendszer_planck_allando","timestamp":"2018. november. 07. 11:33","title":"130 év után új módszerrel számíthatják a világon a tömeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7f5997-308c-4998-8179-02793cdd0990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyesek szerint tökéletesen életképtelen a projekt, ez a videó viszont azt mutatja, hogy a Devel Sixteen ma már vezethető állapotú.","shortLead":"Egyesek szerint tökéletesen életképtelen a projekt, ez a videó viszont azt mutatja, hogy a Devel Sixteen ma már...","id":"20181107_video_egy_holgy_probalhatta_ki_eloszor_az_5000_loerosnek_igert_dubaji_hiperautot_devel_sixteen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef7f5997-308c-4998-8179-02793cdd0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aed4b3-3e3f-4cab-979d-a26cc7df3e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_video_egy_holgy_probalhatta_ki_eloszor_az_5000_loerosnek_igert_dubaji_hiperautot_devel_sixteen","timestamp":"2018. november. 07. 08:21","title":"Videó: egy hölgy próbálhatta ki először az 5000 lóerősnek ígért dubaji hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak mozgáskorlátozott gyerekek, hanem még ülni nem tudó kicsik is játszhatnak.","shortLead":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak...","id":"20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadb219-d725-4347-8bfb-4f1d7cccca00","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","timestamp":"2018. november. 07. 20:14","title":"Még mindig alig akad olyan játszótér, ahol együtt játszhatnak az ép és sérült gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]