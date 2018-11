Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el a háztartásokba. Kihasználni viszont egyelőre senki sem tudja.","shortLead":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el...","id":"20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf8988-4132-4142-9f2c-b714691a69fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","timestamp":"2018. november. 08. 11:33","title":"Gyorsabb és stabilabb wifit ígér otthonra a Netgear, csinált is hozzá két új routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP népszavazási kérdéseit az állami vezetők kórházi VIP-ellátásáról és a Párbeszéd kérdéseit a felsőoktatás ingyenessé tételéről is elutasította a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Az MSZP népszavazási kérdéseit az állami vezetők kórházi VIP-ellátásáról és a Párbeszéd kérdéseit a felsőoktatás...","id":"20181108_Elkaszalta_az_NVB_az_MSZP_nepszavazasat_a_korhazi_VIPellatasokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106395d-43b3-4163-ad15-8db8de4308da","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Elkaszalta_az_NVB_az_MSZP_nepszavazasat_a_korhazi_VIPellatasokrol","timestamp":"2018. november. 08. 18:57","title":"Elkaszálta az NVB az MSZP népszavazását a kórházi VIP-ellátásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","shortLead":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","id":"20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c23e1ac-3db9-4194-a028-5d32b46e2bf0","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","timestamp":"2018. november. 08. 15:08","title":"Tízezrek készültek Michelle Obamára, aztán csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jobban drágul a nyugdíjasok élete, mint amennyivel a kormány számolt, amikor elkészítették a költségvetést.","shortLead":"Jobban drágul a nyugdíjasok élete, mint amennyivel a kormány számolt, amikor elkészítették a költségvetést.","id":"20181109_Elviheti_az_inflacio_a_nyugdijemelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f965f4b6-7909-4310-9ec9-c366d41fbb2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Elviheti_az_inflacio_a_nyugdijemelest","timestamp":"2018. november. 09. 05:15","title":"Elviheti az infláció a nyugdíjemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De előtte még maratoni turnéra indul.","shortLead":"De előtte még maratoni turnéra indul.","id":"20181108_Elton_John_visszavonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e759484f-f19a-45d0-bb9e-329d18ff1345","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Elton_John_visszavonul","timestamp":"2018. november. 08. 11:11","title":"Elton John visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon belopta magát egy magyar hajléktalan egy angol város lakóinak a szívébe.","shortLead":"Nagyon belopta magát egy magyar hajléktalan egy angol város lakóinak a szívébe.","id":"20181108_Hidat_neveznenek_el_Angliaban_a_hos_magyar_hajlektalanrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1a85db-01b5-4878-b86f-d60d531cd14c","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Hidat_neveznenek_el_Angliaban_a_hos_magyar_hajlektalanrol","timestamp":"2018. november. 08. 09:34","title":"Hidat neveznének el Angliában a hős magyar hajléktalanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a78020-66f9-4619-83ee-79a4cc995673","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vásárló találta a fehér tollakat a vákuumcsomagolt termékben, értesítette a Nébihet.","shortLead":"Egy vásárló találta a fehér tollakat a vákuumcsomagolt termékben, értesítette a Nébihet.","id":"20181108_madartoll_csirke_virsli_szlovakia_import_nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a78020-66f9-4619-83ee-79a4cc995673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e68db75-3ba4-4b96-86e6-bb120eb5128e","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_madartoll_csirke_virsli_szlovakia_import_nebih","timestamp":"2018. november. 08. 11:45","title":"Madártollak kerültek elő a szlovák importvirsliből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag egy új kutatás alapján.","shortLead":"Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag...","id":"20181108_daganatos_sejteket_ragyogora_szinezes_mutet_fluoreszkalo_tumorsejtek_5_ala_glioma_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8fd343-b7d1-45cd-b198-43b33838f5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_daganatos_sejteket_ragyogora_szinezes_mutet_fluoreszkalo_tumorsejtek_5_ala_glioma_mutet","timestamp":"2018. november. 08. 10:03","title":"Van egy anyag, ami a rákos sejteket ragyogóra színezi, ez segítheti a sebészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]