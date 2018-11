Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő a magyarországi euró esélyeiről is beszélt.","shortLead":"A magyar kormányfő a magyarországi euró esélyeiről is beszélt.","id":"20181109_Orban_Mostantol_csak_keleti_devizaban_bocsatunk_ki_devizakotvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f03354c-6e7a-4852-a9c6-9eec99c36371","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Orban_Mostantol_csak_keleti_devizaban_bocsatunk_ki_devizakotvenyt","timestamp":"2018. november. 09. 12:13","title":"Orbán: Mostantól csak keleti devizában bocsátunk ki devizakötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. 