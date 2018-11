Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ősszel piacra került készülékein már alapból a legújabb Android futott, ám november 10-től további kilenc másik telefonmodellen kezdik el teríteni az új funkciókat és stabilabb rendszert eredményező Android 9.0-frissítést.","shortLead":"A Huawei ősszel piacra került készülékein már alapból a legújabb Android futott, ám november 10-től további kilenc...","id":"20181110_android_pie_emui_9_huawei_p20_p20_pro_mate_10_mate_10_pro_honor_10_view_play_mate_rs_porsche_design","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf25a6b9-2dad-464c-980d-18c42d3429cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_android_pie_emui_9_huawei_p20_p20_pro_mate_10_mate_10_pro_honor_10_view_play_mate_rs_porsche_design","timestamp":"2018. november. 10. 10:03","title":"Huawei telefonja van? Ma van a nagy nap, érkezik az új Android több mobilra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fde21f0-c157-4930-892d-57d2e776b72d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem kell fizetni azért, ha közterületen gyűjtenek aláírásokat.","shortLead":"Továbbra sem kell fizetni azért, ha közterületen gyűjtenek aláírásokat.","id":"20181109_magyar_ketfarku_kutya_part_alairasgyujtes_kozteruletfoglalas_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fde21f0-c157-4930-892d-57d2e776b72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62891a-d339-4e20-857d-4f2dec7e7d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_magyar_ketfarku_kutya_part_alairasgyujtes_kozteruletfoglalas_birosag","timestamp":"2018. november. 09. 13:23","title":"Igazat adtak a Kutyapártnak a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett Donald Trump és az amerikai elnököt bíráló médiumok közötti szembenállás: visszavonták a CNN fő fehér házi főtudósítójától, Jim Acostától az állandó belépőjét, így az újságíró csak bonyolult és hosszadalmas eljárás után léphet be az épületbe. Ráadásul egy olyan videóra hivatkozva hozták meg a döntést, amelyet szemmel láthatóan manipuláltak.\r

","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett Donald Trump és az amerikai elnököt bíráló médiumok közötti szembenállás: visszavonták...","id":"20181108_Egy_manipulalt_videora_hivatkozva_elvettek_a_CNN_tudositojanak_allando_feher_hazi_belepojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5508c0-3e20-4bc1-ac4e-7615406c4fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Egy_manipulalt_videora_hivatkozva_elvettek_a_CNN_tudositojanak_allando_feher_hazi_belepojet","timestamp":"2018. november. 08. 13:36","title":"Manipulált videóra hivatkozva vették el a CNN-tudósító fehér házi belépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"18-20 fokos meleg, eső nélkül - ez várható. ","shortLead":"18-20 fokos meleg, eső nélkül - ez várható. ","id":"20181108_A_hetvegere_sem_romlik_el_az_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014114c-fc9d-4915-ad0d-5db47d1fa259","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_hetvegere_sem_romlik_el_az_ido","timestamp":"2018. november. 08. 16:26","title":"Hétvégére sem romlik el az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a79205-e41a-47fa-819c-e934b2322d7b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És egyelőre csak dízelmotorral kapható.","shortLead":"Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És...","id":"20181108_magyarorszagon_a_skoda_kodiaq_uj_kihivoja_a_7_uleses_hyundai_santa_fe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a79205-e41a-47fa-819c-e934b2322d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af3152-3400-4eda-9918-191eac7f0338","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_magyarorszagon_a_skoda_kodiaq_uj_kihivoja_a_7_uleses_hyundai_santa_fe","timestamp":"2018. november. 08. 13:21","title":"Magyarországon a Skoda Kodiaq új kihívója, a 7 üléses Hyundai Santa Fe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41df89e-233b-4606-8fde-d9171c00050e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van az a kifejezés, miszerint valami annyira rossz, hogy az már jó. Használhatjuk filmekre, könyvekre vagy épp számítógépes játékokra, szinte bármire, amit ezzel a fogalommal meg lehet határozni. De, hogy térképekre is, arra valószínűleg kevesen gondoltak volna.","shortLead":"Van az a kifejezés, miszerint valami annyira rossz, hogy az már jó. Használhatjuk filmekre, könyvekre vagy épp...","id":"20181108_terkep_terrible_maps_vilagterkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41df89e-233b-4606-8fde-d9171c00050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76910f18-9184-4c6c-8bf3-26383e414faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_terkep_terrible_maps_vilagterkep","timestamp":"2018. november. 08. 18:03","title":"5+1 tökéletes térkép, amit nem fog kibírni nevetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott egy nőre, mára ez a szám 2,4-re esett. A különféle térségek között jelentős különbségek vannak: Nigerben 7,1, Cipruson és Tajvanon viszont csak 1-1 gyermek az átlag. Magyarország 1,4-en áll, ami kevés a lakosság „újratermeléséhez”.","shortLead":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott...","id":"20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31269aa7-ca38-43e1-a8ef-08249ad19899","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","timestamp":"2018. november. 09. 14:32","title":"Látványosan csökken világszerte a gyerekszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett egy felsőörsi nyaralóban. Már meghallgatható az album.","shortLead":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett...","id":"20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8284b50-86a4-4b37-be46-0ff2cb680d83","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","timestamp":"2018. november. 08. 15:23","title":"Felsőörsi nyaralóban rögzítette új albumát a Konyha zenekar – lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]