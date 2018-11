Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92e467cd-7ecf-484d-b66f-3ba8f9c4cd63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a két autónak a sofőrje sok mindenre számított a szembesávban, csak éppen ennyi rendőrre nem.","shortLead":"Ennek a két autónak a sofőrje sok mindenre számított a szembesávban, csak éppen ennyi rendőrre nem.","id":"20181110_a_nap_videoja_tucatnyi_motoros_rendor_miatt_kellett_tolatniuk_a_sort_elozoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92e467cd-7ecf-484d-b66f-3ba8f9c4cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145bf11a-eac7-4456-9278-b9947dcc1933","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_a_nap_videoja_tucatnyi_motoros_rendor_miatt_kellett_tolatniuk_a_sort_elozoknek","timestamp":"2018. november. 10. 06:41","title":"A nap videója: tucatnyi motoros rendőr miatt kellett tolatniuk a sort előzőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A májusi esküvő egyik kulisszatitkára derült fény egy új könyvből.","shortLead":"A májusi esküvő egyik kulisszatitkára derült fény egy új könyvből.","id":"20181110_Meglepo_dolog_miatt_vitazott_Erzsebet_kiralyno_es_Meghan_Markle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313edd13-5942-4da6-b712-c56910a2cf97","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Meglepo_dolog_miatt_vitazott_Erzsebet_kiralyno_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. november. 10. 09:15","title":"Meglepő dolog miatt vitázott Erzsébet királynő és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e77380-f43a-44fe-8531-b0d93b5d433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-től a Kossuth tér–Batthyány tér–Várbazár–Petőfi tér útvonalon, és ugyanígy vissza közlekedő járat indul D2-es jelzéssel.","shortLead":"November 12-től a Kossuth tér–Batthyány tér–Várbazár–Petőfi tér útvonalon, és ugyanígy vissza közlekedő járat indul...","id":"20181110_Uj_helyen_hajozhat_BKKberlettel_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22e77380-f43a-44fe-8531-b0d93b5d433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09f784-e0de-40e7-a172-b5eda0f2dea2","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Uj_helyen_hajozhat_BKKberlettel_Budapesten","timestamp":"2018. november. 10. 15:49","title":"Új helyen hajózhat BKK-bérlettel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi dohányboltban cigarettán kívül már alkoholt is árulnak.","shortLead":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi...","id":"20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af2124-7996-47c6-bed5-569c765743ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:11","title":"Kocsma lett a dohányboltból Békásmegyeren, háborognak a lakók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79095ca-8938-4448-97f1-748fb1e07d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181110_Itt_a_valodi_Tom_es_Jerry_a_patkany_kergeti_a_macskat_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d79095ca-8938-4448-97f1-748fb1e07d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ebe0ce-7820-42d5-8042-e5dbd5ff6acf","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Itt_a_valodi_Tom_es_Jerry_a_patkany_kergeti_a_macskat_video","timestamp":"2018. november. 10. 15:43","title":"Itt a valódi Tom és Jerry: a patkány megmutatta a macskának, ki az úr valójában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az óbudai polgármester már közel másfél éve bejelentette, kamerákat szerelnek a gyorshajtók miatt tavaly halálos baleseteknek is helyszínéül szolgáló Szentendrei utra, illetve a Váci útra is. A két útra két irányba összesen három kamera kerül majd ki.","shortLead":"Az óbudai polgármester már közel másfél éve bejelentette, kamerákat szerelnek a gyorshajtók miatt tavaly halálos...","id":"20181110_Most_mar_tenyleg_bekameraznak_a_ket_gyorshajtoktol_hemzsego_budapesti_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6005896-ff6e-4e44-9d39-7d683b088bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Most_mar_tenyleg_bekameraznak_a_ket_gyorshajtoktol_hemzsego_budapesti_utat","timestamp":"2018. november. 10. 15:12","title":"Most már tényleg bekameráznák a két gyorshajtóktól hemzsegő budapesti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával, udvaruknál pedig nem kisebb kaliberű zeneszerző tevékenykedett, mint Joseph Haydn. Ők voltak a híres Esterházyak. Ám ismerjük-e őket igazán, különösen a róluk fennmaradt, nem egyszer szórakoztató anekdotákat? ","shortLead":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával...","id":"feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ed4c15-3066-4c94-ab9e-b48259518009","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","timestamp":"2018. november. 10. 07:30","title":"5 sosem hallott történet az Esterházy családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török elnök osztotta meg a felvételeket a szaúdi, amerikai és francia vezetéssel.","shortLead":"A török elnök osztotta meg a felvételeket a szaúdi, amerikai és francia vezetéssel.","id":"20181110_Hasogdzsiugy_tenyleg_keszult_hangfelvetel_a_gyilkossagrol_mar_Rijad_Washington_es_Parizs_is_meghallgatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737eaa0-d483-4854-9da4-7e8e9870a5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Hasogdzsiugy_tenyleg_keszult_hangfelvetel_a_gyilkossagrol_mar_Rijad_Washington_es_Parizs_is_meghallgatta","timestamp":"2018. november. 10. 15:57","title":"Hasogdzsi-ügy: tényleg készült hangfelvétel a gyilkosságról, már Rijád, Washington és Párizs is meghallgatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]