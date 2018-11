Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03790229-9cb4-4b65-b35b-fe7aded1bae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki, amelyek megerősítik az AirPods 2 létezését. Az újdonság akár még ebben az évben megérkezhet.","shortLead":"Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki...","id":"20181110_apple_airpods2_bluetooth_sig_tanusitvany_class10_besorolas_fitnesz_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03790229-9cb4-4b65-b35b-fe7aded1bae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119ab34b-6f1b-4d17-b299-f472c54ce35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_apple_airpods2_bluetooth_sig_tanusitvany_class10_besorolas_fitnesz_eszkoz","timestamp":"2018. november. 10. 15:03","title":"Talán már karácsony előtt megérkezik az AirPods 2, és több lesz egy fülhallgatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e79cb3f-adfe-4e8b-b665-4bd8065b991f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az öncenzúrához tudni kéne, milyen műveket vár el a hatalom, mihez kell igazodni – mondja Király Levente, aki a Corvina főszerkesztője és maga is költő. Szerinte egyelőre csak a rombolás látszik, építkezni lényegesen nehezebb is lenne. Király ugyanakkor figyelmezteti a kánont bütykölőket, hogy a mostaninál sokkal nagyobb erővel és kíméletlenséggel vitt kommunista kultúrpolitika is hatástalan maradt az olvasók ítéletével szemben. Az Ady Endre publicisztikáit kötetbe rendező szakemberrel a nagy költő síron túli támadásairól is beszéltünk.","shortLead":"Az öncenzúrához tudni kéne, milyen műveket vár el a hatalom, mihez kell igazodni – mondja Király Levente, aki a Corvina...","id":"20181110_ady_endre_orban_kormany_prohle_gergely_szakacs_arpad_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e79cb3f-adfe-4e8b-b665-4bd8065b991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a5ae55-6f9a-427c-bb5f-28ef944c72ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_ady_endre_orban_kormany_prohle_gergely_szakacs_arpad_kulturharc","timestamp":"2018. november. 10. 15:00","title":"\"Hol van az antibrüsszelista fidesznyik teoretikus, aki megmondja, mi a művészet?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szívtelennek nevezte az elnök reakcióját a Kaliforniában pusztító erdőtüzekre.","shortLead":"Az énekesnő szívtelennek nevezte az elnök reakcióját a Kaliforniában pusztító erdőtüzekre.","id":"20181110_Katy_Perryt_teljesen_kiboritotta_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc11bb6c-e792-4530-9905-f789db799a90","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Katy_Perryt_teljesen_kiboritotta_Donald_Trump","timestamp":"2018. november. 10. 14:08","title":"Katy Perryt teljesen kiborította Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták azt az afgán férfit, aki a gyanú szerint szexre kényszerített egy nőt még két hónapja Budapesten. Ausztriában fogták el, pénteken került Magyarországra – számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Letartóztatták azt az afgán férfit, aki a gyanú szerint szexre kényszerített egy nőt még két hónapja Budapesten...","id":"20181111_Egy_honapig_biztosan_bortonben_lesz_az_afgan_eroszaktevo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba8447-75f8-463d-92d0-ce7d3af06f25","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Egy_honapig_biztosan_bortonben_lesz_az_afgan_eroszaktevo","timestamp":"2018. november. 11. 17:42","title":"Egy hónapig biztosan börtönben lesz az afgán erőszaktevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"Gáti Júlia","category":"tudomany","description":"Akár halálos áldozatai is lehetnek az egészségügyi intézmények elleni kibertámadásoknak. Ezért nem csak a betegeket, az informatikai rendszert is védeni kell a fertőzésektől.","shortLead":"Akár halálos áldozatai is lehetnek az egészségügyi intézmények elleni kibertámadásoknak. Ezért nem csak a betegeket...","id":"201845__egeszsegugy__kibertamadasok__zsarolas__veszelyes_virusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4853d8-b685-4a84-b639-f64a7e7e1090","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__egeszsegugy__kibertamadasok__zsarolas__veszelyes_virusok","timestamp":"2018. november. 11. 16:30","title":"Zsarolásra és spamelésre is használhatják a feltört kórházi kartonunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57d528d-dfdc-4b6b-a9d2-fe44224fefcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film itthon november elseje óta fut a mozikban. ","shortLead":"A film itthon november elseje óta fut a mozikban. ","id":"20181111_Fodij_X_A_rendszerbol_torolve_Nemetorszag_Ujj_Meszaros_Karoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57d528d-dfdc-4b6b-a9d2-fe44224fefcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352ad9f-4545-4bf6-bbff-8b73becf10f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Fodij_X_A_rendszerbol_torolve_Nemetorszag_Ujj_Meszaros_Karoly","timestamp":"2018. november. 11. 11:36","title":"Fődíjat nyert az X - A rendszerből törölve Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149db411-e45a-4298-9ed2-10ed2ce412a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201845_margitmenta_kreativ_fiatalok_ujabb_etterme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=149db411-e45a-4298-9ed2-10ed2ce412a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb07d40-06d1-4499-acfc-07170e84de4c","keywords":null,"link":"/kkv/201845_margitmenta_kreativ_fiatalok_ujabb_etterme","timestamp":"2018. november. 11. 14:00","title":"A Margit körúton nyit helyet a pesti bulinegyed egyik ismert figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ausztrál Bill Gertos jó húsz évvel ezelőtt figyelt fel egy üresen álló, csinos házra Sidney Ashbury nevű elővárosában. Bekopogott, bekiabált, de nem kapott választ. Így beköltözött az 1,1 millió amerikai dollárt érő házba, amelynek a bíróság döntése alapján úgy lett most a tulajdonosa, hogy egy centet sem kellett érte fizetnie.","shortLead":"Az ausztrál Bill Gertos jó húsz évvel ezelőtt figyelt fel egy üresen álló, csinos házra Sidney Ashbury nevű...","id":"20181110_Kihasznalt_egy_regi_szabalyt_az_olebe_hullott_egy_forintban_300_milliot_ero_haz_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66719c42-9409-46ae-8d75-f8d40c3912b3","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Kihasznalt_egy_regi_szabalyt_az_olebe_hullott_egy_forintban_300_milliot_ero_haz_Ausztraliaban","timestamp":"2018. november. 10. 12:54","title":"Kihasznált egy régi szabályt, az ölébe hullott egy forintban 300 milliót érő ház Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]