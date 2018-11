Az informatikát a könyvtáros tartja, 25 évvel ezelőtti anyagokból.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f753cce-e7cd-4181-90e1-fb5aef26e24e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó legújabb divatterepjáró modelljét egy magyar designer szabta új formájúra.","shortLead":"Az orosz gyártó legújabb divatterepjáró modelljét egy magyar designer szabta új formájúra.","id":"20181112_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_uj_lada_xray_cross_divatterepjaro_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f753cce-e7cd-4181-90e1-fb5aef26e24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380a5a-8e42-46af-9565-73f8fe1a7eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_uj_lada_xray_cross_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. november. 12. 13:21","title":"Ilyen lett a magyar kéz által megrajzolt új Lada, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem ezért.","shortLead":"De nem ezért.","id":"20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821a079-4200-4d9c-b257-cbf25bfe9869","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","timestamp":"2018. november. 12. 17:44","title":"Börtönbe megy az angol házaspár, amely Hitlernek nevezte el gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","shortLead":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","id":"20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a70560-f580-4b67-b600-b03422acf40c","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","timestamp":"2018. november. 11. 13:50","title":"A bokszszövetség szerint nem vezetői felelnek a több százmilliós hiányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is biztosnak tűnik.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is...","id":"20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed48ae-f32d-4a10-ae16-3e5f4ec46cec","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 12. 11:43","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhet a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged még fontosabb lett a Fidesznek, mint valaha, de Botka László nélkül. Szeged lenne a központja egy Dél-Alföldet és a határon túli magyar lakta területeket egységbe foglaló térségnek úgy, hogy Hódmezővásárhellyel szorosabbra fűzi a szálakat. Lázár János volt miniszter, jelenlegi parlamenti képviselő egy helyi portálnak adott interjúban beszélt a tervekről.","shortLead":"Szeged még fontosabb lett a Fidesznek, mint valaha, de Botka László nélkül. Szeged lenne a központja egy Dél-Alföldet...","id":"20181112_Lazar_Janos_Botka_Janos_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d142b39-bfda-4cb2-97a5-3ac38c447fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Lazar_Janos_Botka_Janos_interju","timestamp":"2018. november. 12. 06:25","title":"Végleg leszámolna a Fidesz Botkával Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal később azonban további részleteket is megosztott róla. ","shortLead":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal...","id":"20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c08a1-b3b6-4e56-87f9-7fca9474616a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"Kiderült még pár izgalmas dolog a Samsung hajtogatható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","shortLead":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","id":"20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43f9ba7-47c0-4064-8105-7f8730e2f14d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","timestamp":"2018. november. 11. 14:37","title":"Új csúcsokat döntött az Alibaba a a szinglik napi eladásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","shortLead":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","id":"20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63eb7f4c-bd1c-4f25-95ac-b271e7da2600","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","timestamp":"2018. november. 12. 19:43","title":"Nem tölt be a Facebook? Ne csodálkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]