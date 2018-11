Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Manchester City 3-1-re győzött a vendég Manchester United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi rangadóján. Mourinho szerint csapata több hibát vétett. ","shortLead":"A címvédő Manchester City 3-1-re győzött a vendég Manchester United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának...","id":"20181111_A_City_nyerte_a_manchesteri_derbit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d31f76d-c0dd-4982-a643-7a87aed6afaf","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_City_nyerte_a_manchesteri_derbit","timestamp":"2018. november. 11. 19:52","title":"A City nyerte a manchesteri derbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","shortLead":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","id":"20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244c8ff5-3e85-46a5-90a1-33e258f903f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","timestamp":"2018. november. 11. 13:01","title":"Több milliós búcsúajándék Péceltől a lemondott alpolgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7860033d-ec59-4de6-8b73-1b293bff0c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonságra helyezi a hangsúlyt ez az ingyenes kis böngésző, amely ujjlenyomat, Face ID és hagyományos, jelszó általi védelmet is kínál használója számára, a netes nyomon követést használó szolgáltatásoknak pedig egyáltalán nem kegyelmez. ","shortLead":"A biztonságra helyezi a hangsúlyt ez az ingyenes kis böngésző, amely ujjlenyomat, Face ID és hagyományos, jelszó általi...","id":"20181111_keepsafe_bongeszo_biztonsagos_internetezes_biztonsagos_bongeszo_ios_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7860033d-ec59-4de6-8b73-1b293bff0c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4588fb56-e555-4185-b4f1-94b23e1bdc8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_keepsafe_bongeszo_biztonsagos_internetezes_biztonsagos_bongeszo_ios_android","timestamp":"2018. november. 11. 08:03","title":"Ez az ingyenes böngésző megvédi attól, hogy mások lekövessék a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e074df8d-8bb5-4459-a5ce-bbcbc6b49632","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyomatékosan kérik, egyelőre kevés sikerrel.","shortLead":"Nyomatékosan kérik, egyelőre kevés sikerrel.","id":"20181110_Foto_Amikor_a_lakok_finoman_jelzik_hogy_ne_parkolj_a_kapu_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e074df8d-8bb5-4459-a5ce-bbcbc6b49632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cdc51b-7fb1-49e1-92a4-dafd82c5629f","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Foto_Amikor_a_lakok_finoman_jelzik_hogy_ne_parkolj_a_kapu_ele","timestamp":"2018. november. 10. 11:18","title":"Fotó: Amikor a lakók finoman jelzik, hogy ne parkolj a kapu elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","shortLead":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","id":"20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d17409-df9d-4b88-b989-9bd25ec42aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","timestamp":"2018. november. 11. 08:14","title":"Műholdképen nézheti meg, hogyan terjed a halálos kaliforniai erdőtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a3520-246e-412b-8df6-c60765b8b78b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem jött ki jól belőle.","shortLead":"Nem jött ki jól belőle.","id":"20181111_Transznemu_modellek_miatt_kellett_magyarazkodnia_a_Victorias_Secret_vezetojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a3520-246e-412b-8df6-c60765b8b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f968e2f-7678-4118-b21d-6372954e7beb","keywords":null,"link":"/elet/20181111_Transznemu_modellek_miatt_kellett_magyarazkodnia_a_Victorias_Secret_vezetojenek","timestamp":"2018. november. 11. 07:27","title":"Transznemű modellek miatt kellett magyarázkodnia a Victoria’s Secret vezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Phil Hatfield azt nyilatkozta, ő csak próbálta visszaterelni fiát a helyére, mert nem vette észre a kapura lövést.","shortLead":"Phil Hatfield azt nyilatkozta, ő csak próbálta visszaterelni fiát a helyére, mert nem vette észre a kapura lövést.","id":"20181110_Megszolalt_az_apa_aki_jobb_hijan_belokte_a_kapuba_kisfiat_hogy_az_ki_tudjon_vedeni_egy_golt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cd4fe4-fa98-490d-be53-e104860b3b04","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Megszolalt_az_apa_aki_jobb_hijan_belokte_a_kapuba_kisfiat_hogy_az_ki_tudjon_vedeni_egy_golt","timestamp":"2018. november. 10. 13:56","title":"Megszólalt az apa, aki jobb híján belökte a kapuba kisfiát, hogy az ki tudjon védeni egy gólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető igazságügyi miniszternek a kirúgott Jeff Sessions helyére, ám a hét végén – mielőtt elindult volna Európába – már azt állította, sohasem találkozott Whitakerrel, és nem is beszélt vele. Közben csak annyi változott, hogy Whitakerrről kiderült, köze volt egy olyan kaliforniai céghez, amely dollármilliókkal károsított meg amerikai polgárokat.\r

","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető...","id":"20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01f60ec-f137-4aff-88a5-6c11e098e3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","timestamp":"2018. november. 10. 12:19","title":"Nemrég nagyszerű fickónak nevezte, most már nem is ismeri – újabb hazugságon kapták Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]