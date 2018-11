Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95ff11d-daa6-4290-b2f9-1d0ae0f3b6e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Santiago Solarit addig véglegesítették a poszton.","shortLead":"Santiago Solarit addig véglegesítették a poszton.","id":"20181112_real_madrid_edzo_santiago_solari_julen_lopetegui_spanyol_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95ff11d-daa6-4290-b2f9-1d0ae0f3b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2e2390-ea9e-453f-9e3e-dbf800ecbc58","keywords":null,"link":"/sport/20181112_real_madrid_edzo_santiago_solari_julen_lopetegui_spanyol_bajnoksag","timestamp":"2018. november. 12. 16:18","title":"A szezon végéig van edzője a Realnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal, hogy bagatellizálta a rohingyák elleni erőszakot, hozzájárult a jogsértések állandósulásához.","shortLead":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal...","id":"20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca06c4-1c54-47cb-a0e0-329af112de93","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","timestamp":"2018. november. 13. 09:12","title":"Visszaveszi legfontosabb elismerését Mianmar vezetőjétől az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Whale and Dolphin Conservation (WDC) állatvédő szervezet egy drónfelvételt tett közzé, amelyen jól látható, hogyan tartják az illegálisan kifogott állatokat. Az útjuk valószínűleg Kínába vezetett volna.","shortLead":"A brit Whale and Dolphin Conservation (WDC) állatvédő szervezet egy drónfelvételt tett közzé, amelyen jól látható...","id":"20181113_balnacsapda_balnaborton_nahodka_illegalis_allatkereskedelem_orvhalaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d59b5fc-6af8-44b8-8c21-741b79d494f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_balnacsapda_balnaborton_nahodka_illegalis_allatkereskedelem_orvhalaszat","timestamp":"2018. november. 13. 09:38","title":"Több mint 100 bálnát találtak összezsúfolva egy oroszországi \"bálnabörtönben\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egyszerű és az elnök szerint biztonságos befektetéssel kezdődött minden, az elnökhelyettes öngyilkossága után viszont kiderült, hogy a pénz nagy része elúszott.","shortLead":"Egy egyszerű és az elnök szerint biztonságos befektetéssel kezdődött minden, az elnökhelyettes öngyilkossága után...","id":"20181112_Eltunt_penzek_utan_nyomoz_a_rendorseg_ket_kozlekedesi_szakszervezetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3368063b-40c1-455d-94c1-0b1455a1fd76","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eltunt_penzek_utan_nyomoz_a_rendorseg_ket_kozlekedesi_szakszervezetnel","timestamp":"2018. november. 12. 14:44","title":"Eltűnt pénzek után nyomoz a rendőrség két közlekedési szakszervezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854e93ba-6d9a-46f7-bb73-c1800f2348ca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kétéves mélypontra estek a Goldman-Sachs részvényei, miután Malajzia pénzügyminisztere bejelentette: visszakérik a \"lopott pénzt\". A miniszterelnök, a 93 éves Mahathir Mohamad azzal vádolta meg a CNBC amerikai üzleti televízióban a Goldman Sachsot, hogy dollármilliókat vágott zsebre jogtalanul, amikor az 1MDB befektetési alap kétes ügyeit intézte 2009–2014 között.","shortLead":"Kétéves mélypontra estek a Goldman-Sachs részvényei, miután Malajzia pénzügyminisztere bejelentette: visszakérik...","id":"20181113_Meddig_tart_elverni_a_kaszinoban_440_milliard_forintnyi_penzt_Malaj_aranyifjak_menekuloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=854e93ba-6d9a-46f7-bb73-c1800f2348ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5f86da-4094-44e1-9e51-c4c81e963756","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Meddig_tart_elverni_a_kaszinoban_440_milliard_forintnyi_penzt_Malaj_aranyifjak_menekuloben","timestamp":"2018. november. 13. 12:29","title":"Meddig tart elverni a kaszinóban 440 milliárd forintnyi pénzt? Maláj aranyifjak menekülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","shortLead":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","id":"20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de0268-eb89-47d1-8fc5-46f15079e3be","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. november. 12. 07:16","title":"Harmincegyre emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának azokra, akik cipészmesterségre adják a fejüket. Már csak az a kérdés, honnan is lehetne azt megtanulni.","shortLead":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának...","id":"20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10674d7b-59f6-4056-ba34-1521d30a7614","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 11:30","title":"\"Nekem rengeteg cipőt csinált az uram, de az övé mindig lyukas volt\" – két összefonódó cipészdinasztia múltja és jelene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","shortLead":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","id":"20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc84b95-b654-40cb-bf49-4a3b5026b6ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","timestamp":"2018. november. 12. 15:20","title":"Jó ideig állt a helyfoglalás és a fedélzeti jegyárusítás a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]