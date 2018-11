Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói bázist, a Facebook csak most adta ki az ezzel konkurens alkalmazását.","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói...","id":"20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc60101c-915f-43da-9337-75634cbf58a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","timestamp":"2018. november. 12. 10:03","title":"A Facebook megcsinálta az anti-Facebook ellenszerét: itt a Lasso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár szabad szemmel láthatatlan mikroszálakról van szó, a probléma így is valós: ott tartunk, hogy a műanyaghulladék már nem csak a tengerek élővilágát veszélyezteti. ","shortLead":"Bár szabad szemmel láthatatlan mikroszálakról van szó, a probléma így is valós: ott tartunk, hogy a műanyaghulladék már...","id":"20181112_mikromuanyag_mikroszal_vadon_elo_allatok_urulek_urulekminta_muanyaghulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d0c5d3-616f-43f3-b91e-3c25cb605ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_mikromuanyag_mikroszal_vadon_elo_allatok_urulek_urulekminta_muanyaghulladek","timestamp":"2018. november. 12. 17:33","title":"Már a vadon élő állatok ürülékében is ott vannak a (nagyon kicsi) műanyagdarabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attila szocialista politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a Párbeszéd csak feltételekkel hajlandó fenntartani a szövetséget. ","shortLead":"Mesterházy Attila szocialista politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a Párbeszéd csak feltételekkel hajlandó...","id":"20181112_Mesterhazy_kiakadt_Karacsony_nem_oszinte_lenez_minket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c0928d-d972-4f04-a5bd-fc75b3db71f7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Mesterhazy_kiakadt_Karacsony_nem_oszinte_lenez_minket","timestamp":"2018. november. 12. 13:22","title":"Mesterházy kiakadt: Karácsony nem őszinte, lenéz minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete három mozdonnyal és négyórás késéssel tette meg az utat a zsúfolt vonat.","shortLead":"Egy hete három mozdonnyal és négyórás késéssel tette meg az utat a zsúfolt vonat.","id":"20181111_Kilencoras_vonatut_Szombathelyrol_Pecsre_karteritest_iger_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5563add-eff5-46df-9d28-d08e0dc821e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kilencoras_vonatut_Szombathelyrol_Pecsre_karteritest_iger_a_MAV","timestamp":"2018. november. 11. 15:30","title":"Kilencórás vonatút Szombathelyről Pécsre: kártérítést ígér a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9747a674-1ec1-464b-bf42-ba511c0a854f","c_author":"","category":"sport","description":"A magyar olimpiai bajnok nyerte az első 1000 méteres versenyt a rövidpályás gyorskorcsolyázók második, Salt Lake Cityben zajló világkupa-állomásának szombati napján.\r

","shortLead":"A magyar olimpiai bajnok nyerte az első 1000 méteres versenyt a rövidpályás gyorskorcsolyázók második, Salt Lake...","id":"20181111_Ismet_nagy_formaban_van_Liu_Shaolin_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9747a674-1ec1-464b-bf42-ba511c0a854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b219d6-1334-4451-b9cc-055d591dbc44","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Ismet_nagy_formaban_van_Liu_Shaolin_Sandor","timestamp":"2018. november. 11. 09:46","title":"Ismét nagy formában van Liu Shaolin Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247dd8d-7b61-4d7a-bb83-c881906e79c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nincs azzal baj, ha valaki a középkategóriából próbál prémiumborokkal a piacra lépni – vallja Varga Péter, aki 25 év alatt az ország egyik legnagyobb pincészetét építette fel. Kalandos történet a rendszerváltás vadkapitalizmusától a 2020-as évek bordivatjáig.","shortLead":"Nincs azzal baj, ha valaki a középkategóriából próbál prémiumborokkal a piacra lépni – vallja Varga Péter, aki 25 év...","id":"20181111_varga_pinceszet_cegportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c247dd8d-7b61-4d7a-bb83-c881906e79c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c747f22-1f85-467c-b626-4230f9160568","keywords":null,"link":"/kkv/20181111_varga_pinceszet_cegportre","timestamp":"2018. november. 11. 10:00","title":"A gorbacsovi száraztörvénytől a borlaborig: a Varga pincészet kalandos negyedszázada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc8a46f-0751-47b8-b7ae-9d211793e2b7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201845_serenity_solution_tizszeres_toke_afidelitas_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc8a46f-0751-47b8-b7ae-9d211793e2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4de503-255d-4e87-a373-ec3ab0adda9c","keywords":null,"link":"/kkv/201845_serenity_solution_tizszeres_toke_afidelitas_kozeleben","timestamp":"2018. november. 11. 15:30","title":"Brutális tőkenövekedésnek örülhet egy Fidelitas-közeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905094c0-6cea-4a89-aacb-55db9ec4d9ca","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormányzati véleménnyel szemben a szülők visszajelzései alapján országos tanárhiány van – állítja a Szülői Hang Közösség, amelynek kérdőívét két hónap alatt több mint ötezer szülő töltötte ki. Kiderült, Budapesten az informatikatanárt a legnehezebb pótolni, kiesése után fél év lehet, mire tudják pótolni. ","shortLead":"A kormányzati véleménnyel szemben a szülők visszajelzései alapján országos tanárhiány van – állítja a Szülői Hang...","id":"20181112_Az_informatikat_a_konyvtaros_tartja_25_evvel_ezelotti_anyagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905094c0-6cea-4a89-aacb-55db9ec4d9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df7181-02ad-4755-86a5-a8bc6433e637","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Az_informatikat_a_konyvtaros_tartja_25_evvel_ezelotti_anyagbol","timestamp":"2018. november. 12. 18:10","title":"\"Az informatikát a könyvtáros tartja, 25 évvel ezelőtti anyagokból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]