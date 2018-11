Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","shortLead":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","id":"20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67737dae-e84b-481c-84be-c21c409d0100","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","timestamp":"2018. november. 12. 20:21","title":"Gyászol a képregényvilág, meghalt Stan Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","shortLead":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","id":"20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624b9f5-2843-4d3a-bff8-def4e3ed5f95","keywords":null,"link":"/elet/20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","timestamp":"2018. november. 12. 15:57","title":"80 napja nem mozdul az út széléről egy kutya, amelyik halott gazdáját várja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy speciális, a nyakon elvégzett ultrahangvizsgálat a kutatók szerint megfelelő eszköz lehet arra, hogy az időskori szellemi leépülést megjósolják. ","shortLead":"Egy speciális, a nyakon elvégzett ultrahangvizsgálat a kutatók szerint megfelelő eszköz lehet arra, hogy az időskori...","id":"20181112_Attores_egy_otperces_vizsgalattal_elorejelezheto_a_demencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d26151-ef12-4ff9-924b-0b7a30379180","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Attores_egy_otperces_vizsgalattal_elorejelezheto_a_demencia","timestamp":"2018. november. 12. 10:50","title":"Áttörés: egy ötperces vizsgálattal előre jelezhető a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","shortLead":"Nem működött sem a helyfoglalási rendszer a vasúti pénztárakban, sem a jegyértékesítés a vonatokon.","id":"20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc84b95-b654-40cb-bf49-4a3b5026b6ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Leallt_a_helyfoglalas_es_a_fedelzeti_jegyarusitas_a_MAVnal","timestamp":"2018. november. 12. 15:20","title":"Jó ideig állt a helyfoglalás és a fedélzeti jegyárusítás a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát követnek a nemzetek. Megtartották az I. világháború végének századik évfordulója alkalmából rendezett párizsi megemlékezést. ","shortLead":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát...","id":"20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97c39e4-16a2-490b-8d9d-04962aa1c87c","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","timestamp":"2018. november. 11. 15:17","title":"Erről beszéltek a „nagy háború” végének századik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fbf862-a51a-4fca-9dc6-fa137eca6768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Ludovikára viszik a Maccabi Európai Játékokat, az eredeti központnak szánt Kerepesi úti Sportpark építkezését viszont nem fújják le, csak eltolják 1-2 évvel.","shortLead":"A Ludovikára viszik a Maccabi Európai Játékokat, az eredeti központnak szánt Kerepesi úti Sportpark építkezését viszont...","id":"20181112_Nem_lesz_kesz_a_Maccabi_Jatekokig_a_kozpontja_de_attol_meg_megepitik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36fbf862-a51a-4fca-9dc6-fa137eca6768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0785003-a8b5-43cf-881f-909aa5bd0e4b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nem_lesz_kesz_a_Maccabi_Jatekokig_a_kozpontja_de_attol_meg_megepitik","timestamp":"2018. november. 12. 12:53","title":"Nem lesz kész a Maccabi Játékokig a központja, de attól még megépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több helyen is kicsönghet, és azzal fogadhatjuk, amivel éppen kényelmes. A MultiSIM megoldással Magyarországon elsőként piacra lépő szolgáltató ügyfelei így akár két telefonban, akár telefonjuk mellett más okoseszközeikben is használhatják havi előfizetésük hangos és netes kvótáit.","shortLead":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több...","id":"20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434ddbde-1b50-43db-96b2-6524e6e6378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","timestamp":"2018. november. 13. 12:33","title":"Újít a Telekom: ezentúl több telefonon is kicsönghet, ha keresik, de a netet is megoszthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen hónap alatt visszaszerezte az összes, korábban elbizonytalanodott szavazóját a Fidesz, miközben az ellenzéket még megbénítja a fél éve bekapott ütés. Hogy állnak most a pártok és mi a magyarázata a harmadik kétharmadnak? Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Egyetlen hónap alatt visszaszerezte az összes, korábban elbizonytalanodott szavazóját a Fidesz, miközben az ellenzéket...","id":"20181111_Massziv_tombbe_allt_ossze_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6718ca9-c8fc-47ec-a3ec-326ebbd1a230","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Massziv_tombbe_allt_ossze_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 11. 17:30","title":"Masszív tömbbé állt össze a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]