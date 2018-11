Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee0e1644-0e23-49ae-8a2e-a9a4ba77944a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több ezer cápatojást találtak Írországtól nyugatra.","shortLead":"Több ezer cápatojást találtak Írországtól nyugatra.","id":"20181110_Hatalmas_capakeltetore_bukkantak_az_Atlantioceanban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee0e1644-0e23-49ae-8a2e-a9a4ba77944a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daebd07e-7b24-474a-8cda-34628e86d6d0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Hatalmas_capakeltetore_bukkantak_az_Atlantioceanban__video","timestamp":"2018. november. 10. 09:59","title":"Hatalmas cápakeltetőre bukkantak az Atlanti-óceánban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem reális Itália költségvetése, amelyet visszadobott az Európai Unió – nyilatkozta Matteo Renzi, aki egy baloldali kormány élén ugyanilyen problémákkal szembesült. ","shortLead":"Nem reális Itália költségvetése, amelyet visszadobott az Európai Unió – nyilatkozta Matteo Renzi, aki egy baloldali...","id":"20181109_A_populista_kormany_lajkvadasz_politikaja_nem_oldja_meg_a_gondokat_az_olaszoknal_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e451134-e124-4030-bdc5-c6611461e7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_A_populista_kormany_lajkvadasz_politikaja_nem_oldja_meg_a_gondokat_az_olaszoknal_sem","timestamp":"2018. november. 09. 12:20","title":"A populista kormány lájkvadász politikája nem oldja meg a gondokat, az olaszoknál sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon kiakadt a Facebook közösségi oldalra, miközben kitalált valamit.","shortLead":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon...","id":"20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008d8fd-196a-4d04-8d6e-c5de6b4decdb","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","timestamp":"2018. november. 09. 15:34","title":"Kasza Tibi magyar közösségi oldalon dolgozik, amitől olcsóbb lesz a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő a magyarországi euró esélyeiről is beszélt.","shortLead":"A magyar kormányfő a magyarországi euró esélyeiről is beszélt.","id":"20181109_Orban_Mostantol_csak_keleti_devizaban_bocsatunk_ki_devizakotvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f03354c-6e7a-4852-a9c6-9eec99c36371","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Orban_Mostantol_csak_keleti_devizaban_bocsatunk_ki_devizakotvenyt","timestamp":"2018. november. 09. 12:13","title":"Orbán: Mostantól csak keleti devizában bocsátunk ki devizakötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem védte a Morgan Zrt. a túlzott eladósodottságtól a hitelt igénylőket, de a THM-számítási szabályt is megsértették.","shortLead":"Nem védte a Morgan Zrt. a túlzott eladósodottságtól a hitelt igénylőket, de a THM-számítási szabályt is megsértették.","id":"20181110_Olyannak_is_hitelt_adtak_akinek_nem_lett_volna_szabad_buntetett_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd781ad-4a31-47cc-8358-c60677934c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Olyannak_is_hitelt_adtak_akinek_nem_lett_volna_szabad_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. november. 10. 10:27","title":"Olyannak is hitelt adtak, akinek nem lett volna szabad, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Elios-ügyben érintett Siófok polgármestere a hivatalon belül zárolta az iratokat, várta a rendőrség megjelenését, ez azonban nem történt meg. A médiából értesült róla, hogy a nyomozást lezárták.","shortLead":"Az Elios-ügyben érintett Siófok polgármestere a hivatalon belül zárolta az iratokat, várta a rendőrség megjelenését...","id":"20181108_Eliosugy_a_siofoki_varoshazat_fel_sem_kereste_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda91ed0-cded-4e53-bbe6-9c5a875179c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Eliosugy_a_siofoki_varoshazat_fel_sem_kereste_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 08. 20:19","title":"Elios-ügy: a siófoki városházát fel sem kereste a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eff854-9b59-4a69-bd43-4f4bab0edede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik utas videózta le, ahogy valószínűleg éppen chatel valakivel, a rendőrség eljárást indított ellene.","shortLead":"Az egyik utas videózta le, ahogy valószínűleg éppen chatel valakivel, a rendőrség eljárást indított ellene.","id":"20181109_Vezetes_kozben_a_mobiljat_nyomkodta_egy_Bajara_tarto_busz_soforje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70eff854-9b59-4a69-bd43-4f4bab0edede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfcf0d7-d120-4547-93b2-ef1295fb3341","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Vezetes_kozben_a_mobiljat_nyomkodta_egy_Bajara_tarto_busz_soforje","timestamp":"2018. november. 09. 17:28","title":"Vezetés közben a mobilját nyomkodta egy Bajára tartó busz sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett egy felsőörsi nyaralóban. Már meghallgatható az album.","shortLead":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett...","id":"20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8284b50-86a4-4b37-be46-0ff2cb680d83","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","timestamp":"2018. november. 08. 15:23","title":"Felsőörsi nyaralóban rögzítette új albumát a Konyha zenekar – lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]