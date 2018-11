Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész tagad, de a lap ragaszkodik a történethez.","shortLead":"A művész tagad, de a lap ragaszkodik a történethez.","id":"20181113_A_Playboy_szerint_Morricone_igenis_lekretenezte_Tarantinot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b89e75-e883-4377-aeae-f026f3e689af","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_A_Playboy_szerint_Morricone_igenis_lekretenezte_Tarantinot","timestamp":"2018. november. 13. 06:01","title":"A Playboy szerint Morricone igenis lekreténezte Tarantinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","shortLead":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","id":"20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8d564-8a33-4a67-bbef-0e1be77adb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:18","title":"Hét kölyökkutyát vert agyon baltával egy nő Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","shortLead":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","id":"20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d59eaea-4b70-4578-9cbc-e9fb1490c1f5","keywords":null,"link":"/sport/20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","timestamp":"2018. november. 13. 12:38","title":"Meghalt egy fiatal focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","shortLead":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","id":"20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18ab444-40bc-41b2-bbad-dd365abc19bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","timestamp":"2018. november. 14. 09:17","title":"Hasít a magyar gazdaság, rég volt ekkora növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd187ed-7e3b-4050-ad3f-b84e368231ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Andrej Babis cseh kormányfő felajánlotta Milan Kunderának, a Párizsban élő világhírű cseh származású írónak, hogy segít visszaszerezni cseh állampolgárságát, amelytől az 1970-es évek végén fosztotta meg őt a csehszlovák kommunista rendszer.","shortLead":"Andrej Babis cseh kormányfő felajánlotta Milan Kunderának, a Párizsban élő világhírű cseh származású írónak, hogy segít...","id":"20181112_Babis_kormanyfo_visszaadna_Milan_Kunderanak_a_cseh_allampolgarsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebd187ed-7e3b-4050-ad3f-b84e368231ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30285e03-478a-482d-b73d-23e2a0b079ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Babis_kormanyfo_visszaadna_Milan_Kunderanak_a_cseh_allampolgarsagot","timestamp":"2018. november. 12. 20:30","title":"Babis kormányfő visszaadná Milan Kunderának a cseh állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Károly herceg 70 éves lett, és még mindig vár arra, hogy megkapja a munkát, amelyre született. A walesi herceg már most a brit történelem leghosszabb ideig szolgáló trónörököse, és ő lesz a legidősebb, aki majd egyszer tényleg megörökli a trónt. A britek viszont inkább a születésnapját ünnepelnék, mint a koronázását.","shortLead":"Károly herceg 70 éves lett, és még mindig vár arra, hogy megkapja a munkát, amelyre született. A walesi herceg már most...","id":"20181114_Egyszer_majd_kiraly_lesz_csak_gyozze_kivarni_Karoly_herceg_70_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6e333-abfe-40f1-8dfc-bfeea6149807","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Egyszer_majd_kiraly_lesz_csak_gyozze_kivarni_Karoly_herceg_70_eves","timestamp":"2018. november. 14. 12:02","title":"Egyszer majd király lesz, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854e93ba-6d9a-46f7-bb73-c1800f2348ca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kétéves mélypontra estek a Goldman-Sachs részvényei, miután Malajzia pénzügyminisztere bejelentette: visszakérik a \"lopott pénzt\". A miniszterelnök, a 93 éves Mahathir Mohamad azzal vádolta meg a CNBC amerikai üzleti televízióban a Goldman Sachsot, hogy dollármilliókat vágott zsebre jogtalanul, amikor az 1MDB befektetési alap kétes ügyeit intézte 2009–2014 között.","shortLead":"Kétéves mélypontra estek a Goldman-Sachs részvényei, miután Malajzia pénzügyminisztere bejelentette: visszakérik...","id":"20181113_Meddig_tart_elverni_a_kaszinoban_440_milliard_forintnyi_penzt_Malaj_aranyifjak_menekuloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=854e93ba-6d9a-46f7-bb73-c1800f2348ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5f86da-4094-44e1-9e51-c4c81e963756","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Meddig_tart_elverni_a_kaszinoban_440_milliard_forintnyi_penzt_Malaj_aranyifjak_menekuloben","timestamp":"2018. november. 13. 12:29","title":"Meddig tart elverni a kaszinóban 440 milliárd forintnyi pénzt? Maláj aranyifjak menekülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő valamit Írország fölött. Azt mondják, fényes volt és nagyon gyors.","shortLead":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő...","id":"20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fe3e-4a9a-423c-ab02-15515834ee14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","timestamp":"2018. november. 12. 20:16","title":"Több pilóta is azonosítatlan, fényes repülő tárgyat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]