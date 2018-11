Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ca52b9-5fbf-41d9-b318-e5a4a2131e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"120 millió euró értékben vállalt kezességet a kormány Debrecen javára.","shortLead":"120 millió euró értékben vállalt kezességet a kormány Debrecen javára.","id":"20181114_Kezesseget_vallalt_a_BMWtelekre_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ca52b9-5fbf-41d9-b318-e5a4a2131e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3651a186-c73b-4ac8-8b66-95fa51c81c7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Kezesseget_vallalt_a_BMWtelekre_a_kormany","timestamp":"2018. november. 14. 10:59","title":"Kezességet vállalt a BMW-telekre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f0f2b-1e1b-4861-8546-7a0b12b93c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülékről az eddig információk alapján készített videót a Concept Creator nevű YouTube-csatorna szerkesztője, az eredmény pedig nagyon közel állhat a valósághoz.","shortLead":"A készülékről az eddig információk alapján készített videót a Concept Creator nevű YouTube-csatorna szerkesztője...","id":"20181113_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f0f2b-1e1b-4861-8546-7a0b12b93c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e0a46b-dc4b-4651-bc16-6bceaeb7b78e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_video","timestamp":"2018. november. 13. 10:33","title":"Videó: Így nézhet ki a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem részesülhet szerzői jogi védelemben egy élelmiszer íze, ugyanis egyelőre nincsen lehetőség annak pontos és objektív azonosítására, tehát nem is különböztethető meg más hasonló termékek ízétől – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság egy holland krémsajtról döntést hozva.","shortLead":"Nem részesülhet szerzői jogi védelemben egy élelmiszer íze, ugyanis egyelőre nincsen lehetőség annak pontos és objektív...","id":"20181113_mualkotas_iz_etel_elelmiszer_szerzoi_jogi_vedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7082c964-0f4a-4092-9486-def5bbe29195","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_mualkotas_iz_etel_elelmiszer_szerzoi_jogi_vedelem","timestamp":"2018. november. 13. 13:57","title":"Bármilyen finom is, egy étel ízét nem lehet levédetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c0e121-faec-493f-a0ae-58a2a056a6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tolvaj elfogásában még az eredeti Ross, vagyis David Schwimmer is kivette a részét. 