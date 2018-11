Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva az adatokat csak kis növekedést mért a KSH, a nyers adatok szerint viszont csökkent is a termelés.","shortLead":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva...","id":"20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed6ee9c-f8c8-4ab5-9ef9-acc092d4cdd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. november. 13. 09:34","title":"Visszaesett az autógyártás, nagyot fékezett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1605883-f0f4-49ac-940a-9b3272c298e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a kis Lajos herceg is kezd ráérezni a fotózkodás ízére!","shortLead":"De a kis Lajos herceg is kezd ráérezni a fotózkodás ízére!","id":"20181114_Karoly_herceg_szuletesnap_csaladi_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1605883-f0f4-49ac-940a-9b3272c298e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ef7221-5731-4774-bb7a-fb9be802a11a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Karoly_herceg_szuletesnap_csaladi_foto","timestamp":"2018. november. 14. 10:26","title":"Százas vigyort villantott György herceg nagyapja születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor korábbi miniszterét egy más témában tartott konferencián kérdezte az RTL Klub Híradója. Navracsics azt mondta: nem akarja, hogy Magyarország az egyetem körüli vita miatt legyen híres. ","shortLead":"Orbán Viktor korábbi miniszterét egy más témában tartott konferencián kérdezte az RTL Klub Híradója. Navracsics azt...","id":"20181112_Navracsics_Szeretnem_ha_Budapesten_maradna_a_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf74d706-6b41-4e89-a869-446034e8060b","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Navracsics_Szeretnem_ha_Budapesten_maradna_a_CEU","timestamp":"2018. november. 12. 20:56","title":"Navracsics: Szeretném, ha Budapesten maradna a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Károly herceg 70 éves lett, és még mindig vár arra, hogy megkapja a munkát, amelyre született. A walesi herceg már most a brit történelem leghosszabb ideig szolgáló trónörököse, és ő lesz a legidősebb, aki majd egyszer tényleg megörökli a trónt. A britek viszont inkább a születésnapját ünnepelnék, mint a koronázását.","shortLead":"Károly herceg 70 éves lett, és még mindig vár arra, hogy megkapja a munkát, amelyre született. A walesi herceg már most...","id":"20181114_Egyszer_majd_kiraly_lesz_csak_gyozze_kivarni_Karoly_herceg_70_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6e333-abfe-40f1-8dfc-bfeea6149807","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Egyszer_majd_kiraly_lesz_csak_gyozze_kivarni_Karoly_herceg_70_eves","timestamp":"2018. november. 14. 12:02","title":"Egyszer majd király lesz, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","shortLead":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","id":"20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee30f1-cd85-40c7-a1c9-6461af431674","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","timestamp":"2018. november. 13. 21:45","title":"Bekérették a magyar nagykövetet Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","shortLead":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","id":"20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d3b38-6558-419a-9b94-550cc990f4ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:14","title":"Szijjártó tovább titkolózik a volt macedón miniszterelnök ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c32d1b-79b3-490e-aacf-23c37278c489","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Wilson 19 évesen aláírt egy nyilatkozatot, hogy soha senkinek nem beszél arról, pontosan mi volt a munkája a híres Bletchley Parkban. És ehhez máig tartja magát.","shortLead":"Margaret Wilson 19 évesen aláírt egy nyilatkozatot, hogy soha senkinek nem beszél arról, pontosan mi volt a munkája...","id":"20181114_masodik_vilaghaboru_enigma_kodfejto_margaret_wilson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c32d1b-79b3-490e-aacf-23c37278c489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4a630e-99b1-4849-b851-d65531cf97ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_masodik_vilaghaboru_enigma_kodfejto_margaret_wilson","timestamp":"2018. november. 14. 09:03","title":"95 évesen is őrzi titkát a veterán kódfejtő, aki segített megfejteni a náci kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bed7d-24d2-4f62-9527-05e2a40f55e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opportunity marsjáró egyik, a marsi napfelkeltéről készített fotóját használta fel két angliai egyetem kutatócsapata, hogy egy algoritmus segítségével zenévé konvertálja azt. A végeredmény meglepően kellemes.","shortLead":"Az Opportunity marsjáró egyik, a marsi napfelkeltéről készített fotóját használta fel két angliai egyetem...","id":"20181113_mars_zene_napfelkelte_a_marson_kepelemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bed7d-24d2-4f62-9527-05e2a40f55e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc4c9da-bf47-4318-9c1b-479bbf5c99a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_mars_zene_napfelkelte_a_marson_kepelemzes","timestamp":"2018. november. 13. 09:03","title":"Tudja, milyen hangja van a Marsnak? A marsi napfelkeltét \"hangosították ki\" a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]