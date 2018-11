Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","shortLead":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","id":"20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fcd0b3-3f87-4318-9b15-41d602861933","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","timestamp":"2018. november. 13. 11:46","title":"Túl kevés bevándorló érkezik Nagy-Britanniába, alig akad, aki elvégezze a fizikai munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több helyen is kicsönghet, és azzal fogadhatjuk, amivel éppen kényelmes. A MultiSIM megoldással Magyarországon elsőként piacra lépő szolgáltató ügyfelei így akár két telefonban, akár telefonjuk mellett más okoseszközeikben is használhatják havi előfizetésük hangos és netes kvótáit.","shortLead":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több...","id":"20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434ddbde-1b50-43db-96b2-6524e6e6378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","timestamp":"2018. november. 13. 12:33","title":"Újít a Telekom: ezentúl több telefonon is kicsönghet, ha keresik, de a netet is megoszthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A \"farmot\" egy ukrán pár működtette. A hatóságok közel száz embert szabadítottak ki a rabszolgatartók karmai közül. ","shortLead":"A \"farmot\" egy ukrán pár működtette. A hatóságok közel száz embert szabadítottak ki a rabszolgatartók karmai közül. ","id":"20181113_Rabszolgafarmkent_mukodott_egy_ukran_agrarvallalkozas_napi_13_oran_at_roboltattak_az_embereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fd5de2-bcbf-4aa6-9d64-924a2730c704","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Rabszolgafarmkent_mukodott_egy_ukran_agrarvallalkozas_napi_13_oran_at_roboltattak_az_embereket","timestamp":"2018. november. 13. 15:07","title":"Rabszolgafarmként működött egy ukrán agrárvállalkozás, napi 13 órán át roboltatták az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt dolgozhatnak magyar és orosz kutatók.","shortLead":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt...","id":"20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2589ab82-305f-45a8-aba5-49ff25e65743","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","timestamp":"2018. november. 13. 09:37","title":"Nemzetközi onkológiai kutatóintézetet alapít a kormány Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A NAT túl gyors bevezetése ellentétes hatást váltana ki, ezért legalább egy évvel elhalasztaná annak bevezetését a Magyar Tudományos Akadémia. Az MTA honlapján nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a NAT korszerű, gyermekközpontú, a 21. század várható kihívásaira felkészítő folyamatokról szól, de olyan ideális iskolai körülményeket feltételez, amelyek még messze nem biztosítottak a közoktatásban.\r

\r

","shortLead":"A NAT túl gyors bevezetése ellentétes hatást váltana ki, ezért legalább egy évvel elhalasztaná annak bevezetését...","id":"20181113_A_Nemzeti_alaptanterv_bevezetesenek_elhalasztasat_javasolja_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24308a-3d3b-4594-87b1-c07bd2f4602a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_Nemzeti_alaptanterv_bevezetesenek_elhalasztasat_javasolja_az_MTA","timestamp":"2018. november. 13. 11:33","title":"A Nemzeti alaptanterv bevezetésének elhalasztását javasolja az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük egy még élő kiscsibét – boncoltak tizenéves diákok, derül ki a hvg.hu birtokába került kormányhivatali határozatból. A rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, a hatóság viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami oktatási intézményben állatokat öljenek le „elfogadható ok nélkül”. A szakkört vezető tanár is megszólalt, szerinte egy húsevő társadalomban mindez „üres és visszataszító” képmutatás.","shortLead":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük...","id":"20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e3c0b-27db-4ab0-9101-fe29305519fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","timestamp":"2018. november. 14. 06:30","title":"„A leölésben a diákok is segédkezhettek” – büntettek az iskolai állatboncolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba kerüljünk. Egy friss kutatás szerint viszont a szerelem nemcsak romantikus gondolatokat ébreszt, hanem például a vérnyomást is csökkenti.","shortLead":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba...","id":"20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd67ef91-7c61-4fe3-9d74-fce9dc42f724","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","timestamp":"2018. november. 14. 06:48","title":"A szerelem egészségesebbé tesz: csökkenti a vérnyomást és még fájdalomcsillapító is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal, hogy bagatellizálta a rohingyák elleni erőszakot, hozzájárult a jogsértések állandósulásához.","shortLead":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal...","id":"20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca06c4-1c54-47cb-a0e0-329af112de93","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","timestamp":"2018. november. 13. 09:12","title":"Visszaveszi legfontosabb elismerését Mianmar vezetőjétől az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]