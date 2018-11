Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0648a424-ed75-4137-aba1-144fd18c693c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben az amerikai gyártó tisztán elektromos hajtású újdonsága, melynek platóján akár egy betonkeverőt is lehet szállítani. Nem kis tempóval.","shortLead":"Érkezőben az amerikai gyártó tisztán elektromos hajtású újdonsága, melynek platóján akár egy betonkeverőt is lehet...","id":"20181115_sportkocsikhoz_hasonloan_gyorsulhat_a_tesla_hatalmas_villany_pickupja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0648a424-ed75-4137-aba1-144fd18c693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a19d3-2ee2-4309-bad7-138836fb8a40","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_sportkocsikhoz_hasonloan_gyorsulhat_a_tesla_hatalmas_villany_pickupja","timestamp":"2018. november. 15. 13:21","title":"Sportkocsikhoz hasonlóan gyorsulhat a Tesla hatalmas villanypickupja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt kapjon, mint a moldovai autonóm terület.","shortLead":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt...","id":"20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f51adf-328e-4478-aac8-78e0c92a5d74","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Orosz lap: A magyar külügy azt szeretné, hogy Kárpátalja olyan legyen, mint Gagauzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec12e80-1d98-4480-9654-87e05a4ace20","c_author":"Szabó M. István","category":"tudomany","description":"Átláthatatlanul sokszínű, virágzó üzletággá lett a fej-, és fülhallgatóké, de miközben a régi aranyszabályokat sikerült átírni, minden korábbinál valószínűbb, hogy meg fogunk süketülni. Érdemes odafigyelni néhány fontos dologra.","shortLead":"Átláthatatlanul sokszínű, virágzó üzletággá lett a fej-, és fülhallgatóké, de miközben a régi aranyszabályokat sikerült...","id":"201811014_fulhallgato_fejhallgato_zenehallgatas_telefonon_biztonsagos_hangero_hatarertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec12e80-1d98-4480-9654-87e05a4ace20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1dab71-212f-40fd-b9b2-f70da2b846fd","keywords":null,"link":"/tudomany/201811014_fulhallgato_fejhallgato_zenehallgatas_telefonon_biztonsagos_hangero_hatarertek","timestamp":"2018. november. 14. 12:03","title":"Önnek milyen hangerő van beállítva a telefonján? Jobb, ha most ránéz erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor 2017-ben Oroszország lazított a családon belüli erőszakra vonatkozó törvényen, azzal az áldozatok alapvető védelmét szüntette meg. ","shortLead":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor...","id":"20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b462302-d3b0-4e58-b622-26a5b82d543f","keywords":null,"link":"/elet/20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","timestamp":"2018. november. 15. 11:46","title":"“A férjem kivitt az erdőbe, és baltával levágta a kezeimet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea449e1-4c12-461b-8c93-aaac0a1bdb8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós pénzt nem várhatunk a Debrecen–Mátészalka-vasútvonal felújítására, hazai forrás pedig egyhamar nem lesz rá. Ez az a vonal, amit csigának öltözve futottak le.","shortLead":"Uniós pénzt nem várhatunk a Debrecen–Mátészalka-vasútvonal felújítására, hazai forrás pedig egyhamar nem lesz rá...","id":"20181114_Marad_a_csigatempo_a_MAV_csigavonalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea449e1-4c12-461b-8c93-aaac0a1bdb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d40c6f-e36b-4650-9a32-5ed3281502b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Marad_a_csigatempo_a_MAV_csigavonalan","timestamp":"2018. november. 14. 17:38","title":"Marad a csigatempó a MÁV csigavonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","shortLead":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","id":"20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997546d9-67db-49de-91e5-7f8e8277307d","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","timestamp":"2018. november. 13. 20:54","title":"Menyasszonya szeme láttára esett össze a csornai focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kormányéhoz hasonló módszert alkalmazva igyekezett elterelni a figyelmet aktuális botrányairól a Facebook, mely a The New York Times egy cikke szerint egy pr-ügynökséget is felbérelt, hogy a hangoskodókat Soros György ügynökeinek bélyegezze.","shortLead":"A magyar kormányéhoz hasonló módszert alkalmazva igyekezett elterelni a figyelmet aktuális botrányairól a Facebook...","id":"20181115_mark_zuckerberg_soros_gyorgy_facebook_2016_amerikai_elnokvalasztas_orosz_befolyas_lejarato_cikk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dcafac-e99c-463d-a2f9-6414154f4cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_mark_zuckerberg_soros_gyorgy_facebook_2016_amerikai_elnokvalasztas_orosz_befolyas_lejarato_cikk","timestamp":"2018. november. 15. 11:03","title":"A Facebook az új Fidesz? Lejárató sorosozó kampányt fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több rendőrautó és helyszínelő tűnt fel kedd éjjel a XVII. kerületi Jysk áruház környékén, a hatóság hírzárlatot rendelt el.","shortLead":"Több rendőrautó és helyszínelő tűnt fel kedd éjjel a XVII. kerületi Jysk áruház környékén, a hatóság hírzárlatot...","id":"20181114_Rendorok_leptek_el_a_XVII_keruleti_Jysk_kornyeket_keso_estig_helyszineltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34ec91e-e986-4a3f-97b9-afa888647de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Rendorok_leptek_el_a_XVII_keruleti_Jysk_kornyeket_keso_estig_helyszineltek","timestamp":"2018. november. 14. 05:10","title":"Rendőrök lepték el a XVII. kerületi Jysk környékét, késő estig helyszíneltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]