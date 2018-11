Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz. Most a legolcsóbbikról szivárogtak ki információk.","shortLead":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz...","id":"20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f393bdcd-0620-42bf-95dd-685c8f875f58","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","timestamp":"2018. november. 13. 15:03","title":"Nem szállnak el az árával? Ennyibe kerülhet majd a legolcsóbb Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közérdekű munkára ítélhetik a férfit, mert a szakítás után többször is hamisan feljelentette volt élettársát. ","shortLead":"Közérdekű munkára ítélhetik a férfit, mert a szakítás után többször is hamisan feljelentette volt élettársát. ","id":"20181114_Bosszubol_feljelentette_volt_elettarsat_de_o_huzta_a_rovidebbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f923fa0f-154c-4464-8bef-1b573a602049","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Bosszubol_feljelentette_volt_elettarsat_de_o_huzta_a_rovidebbet","timestamp":"2018. november. 14. 09:23","title":"Bosszúból feljelentette volt élettársát, de ő húzta a rövidebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15c111f-de70-4fe8-8a98-e2aa581a99a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Staudt Gábort és két volt rendőralezredest is feljelentett egy nemesfémekkel üzletek bűnszervezet korábbi tagja, a lengyel ügyészség után már Magyarországon is nyomoznak.","shortLead":"Staudt Gábort és két volt rendőralezredest is feljelentett egy nemesfémekkel üzletek bűnszervezet korábbi tagja...","id":"20181114_Tobb_milliardos_koltsegvetesi_csalas_miatt_nyomoz_a_NAV_jobbikos_kepviselot_is_feljelentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c15c111f-de70-4fe8-8a98-e2aa581a99a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d59374-f1b4-46c3-9e44-85b30e075258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Tobb_milliardos_koltsegvetesi_csalas_miatt_nyomoz_a_NAV_jobbikos_kepviselot_is_feljelentettek","timestamp":"2018. november. 14. 11:48","title":"Többmilliárdos költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV, jobbikos képviselőt is feljelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn egy rövid ideig világszerte akadoztak a Google szolgáltatásai, jelen állás szerint pedig úgy tűnik, a hibát pedig nem a mi készülékünkben kell keresni. A feltételezések szerint kibertámadás érte a Google-t, de az is lehet, hogy csupán technikai probléma lépett fel a kiszolgálói oldalon.","shortLead":"Hétfőn egy rövid ideig világszerte akadoztak a Google szolgáltatásai, jelen állás szerint pedig úgy tűnik, a hibát...","id":"20181113_kibertamadas_google_border_gateway_protocol_bgp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d1ebea-7241-44f9-9c91-9d860e6acdf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_kibertamadas_google_border_gateway_protocol_bgp","timestamp":"2018. november. 13. 11:33","title":"Kibertámadás érhette a Google-t, elterelték a cég forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszélgetést a macedón fél kezdeményezte.","shortLead":"A beszélgetést a macedón fél kezdeményezte.","id":"20181115_nikola_gruevszki_szijjarto_peter_macedon_kulugyminiszter_egyeztetes_kiadatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e06c329-997f-4d97-815a-fcc1927151d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_nikola_gruevszki_szijjarto_peter_macedon_kulugyminiszter_egyeztetes_kiadatas","timestamp":"2018. november. 15. 09:08","title":"Gruevszkiről egyeztetett Szijjártó és a macedón külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331d337f-8dd9-4c79-ac15-3645bc192bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokon át folytattak szexuális viszonyt, de amikor a fiú szakítani akart, a nő fenyegetni kezdte. ","shortLead":"Hónapokon át folytattak szexuális viszonyt, de amikor a fiú szakítani akart, a nő fenyegetni kezdte. ","id":"20181113_Negy_evet_kapott_a_Fejer_megyei_tanarno_aki_agyba_bujt_egyik_tizeneves_diakjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331d337f-8dd9-4c79-ac15-3645bc192bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d14772-f4e8-4a37-aac9-67c8c0dd9175","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Negy_evet_kapott_a_Fejer_megyei_tanarno_aki_agyba_bujt_egyik_tizeneves_diakjaval","timestamp":"2018. november. 13. 18:15","title":"Négy évet kapott a Fejér megyei tanárnő, aki rendszeresen ágyba bújt egyik tizenéves diákjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait, boltjait és zsinagógákat fosztanak ki és gyújtanak fel. ","shortLead":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait...","id":"20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73d4ce-4822-4fe0-b331-88831f64791c","keywords":null,"link":"/elet/20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","timestamp":"2018. november. 13. 16:10","title":"Eddig soha nem látott fotók kerültek elő a Kristályéjszakáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rugalmasságot kért a költségvetés ügyében Giovanni Tria a brüsszeli bizottságtól. Az olasz gazdasági miniszter levelében arra hivatkozott, hogy olyan rendkívüli kiadások is vannak, mint a leomlott híd Genovában. Letette a nagyesküt: semmiképp sem lépik túl a 2,4%-os határt a költségvetési deficittel. Brüsszelben nem hisznek ebben.","shortLead":"Rugalmasságot kért a költségvetés ügyében Giovanni Tria a brüsszeli bizottságtól. Az olasz gazdasági miniszter...","id":"20181114_Roma_beintett_Brusszelnek_de_ennek_az_egesz_EU_megfizetheti_az_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2226a995-96bd-4a89-8f85-481eb82a9282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Roma_beintett_Brusszelnek_de_ennek_az_egesz_EU_megfizetheti_az_arat","timestamp":"2018. november. 14. 11:15","title":"Róma beintett Brüsszelnek, de ennek az egész EU megfizetheti az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]