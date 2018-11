Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott.","shortLead":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is...","id":"20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a8bb6-5bd4-4ca1-96a0-bdd80fd01e45","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","timestamp":"2018. november. 14. 15:41","title":"Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38370c7-4b3a-4567-88d0-66a894b48728","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt ígéri a kormány, 2020-ra 60 százalékra nőhet az egynapos ellátásban végzett esetek aránya. Most ez 39 százalék, Nyugat-Európában csaknem 90.","shortLead":"Azt ígéri a kormány, 2020-ra 60 százalékra nőhet az egynapos ellátásban végzett esetek aránya. Most ez 39 százalék...","id":"20181114_Vegre_valami_amiben_kozelit_a_magyar_egeszsegugy_a_nyugateuropaihoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38370c7-4b3a-4567-88d0-66a894b48728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc5291-1175-49bd-ae93-a08c55981004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Vegre_valami_amiben_kozelit_a_magyar_egeszsegugy_a_nyugateuropaihoz","timestamp":"2018. november. 14. 15:18","title":"Végre valami, amiben közelít a magyar egészségügy a nyugat-európaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8486907-78e5-4980-aa19-58085871ce17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapig tartott, mire a Microsoft kijavította a 2018-as nagy októberi frissítés súlyos hibáit. Azt ígérik, ezúttal nem lesz se kék halál, se fájlvesztés.","shortLead":"Egy hónapig tartott, mire a Microsoft kijavította a 2018-as nagy októberi frissítés súlyos hibáit. Azt ígérik, ezúttal...","id":"20181114_microsoft_windows_10_frissites_oktoberi_frissites_kek_halal_fajlok_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8486907-78e5-4980-aa19-58085871ce17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453235bc-4ae1-4805-8967-d364a7f0791a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_microsoft_windows_10_frissites_oktoberi_frissites_kek_halal_fajlok_torlese","timestamp":"2018. november. 14. 15:33","title":"Ebből talán nem lesz kék halál: már letöltheti a Windows 10 új frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több rövidfilmet is készített a nyúlról, egy elveszettnek hitt animáció került most elő Japánban. ","shortLead":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több...","id":"20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2098162b-d14e-4025-80ad-fde657b03d88","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","timestamp":"2018. november. 15. 18:54","title":"Egy Micky egérnél is öregebb Disney-figuráról került elő egy rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A budapesti Madách-téren csütörtökön Sisi-szobrot avattak. Az alkotó R. Törley Mária szobrászművész.","shortLead":"A budapesti Madách-téren csütörtökön Sisi-szobrot avattak. Az alkotó R. Törley Mária szobrászművész.","id":"20181115_Kinott_egy_Sisiszobor_a_bulinegyed_kapujanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3689613-506b-45fa-9a78-25ad0d9d60ef","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Kinott_egy_Sisiszobor_a_bulinegyed_kapujanal","timestamp":"2018. november. 15. 19:51","title":"Kinőtt egy Sisi-szobor a bulinegyed kapujánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átvezetik a távhőt Budáról Pestre, így talán megszűnnek a fővárosi szmogriadók.","shortLead":"Átvezetik a távhőt Budáról Pestre, így talán megszűnnek a fővárosi szmogriadók.","id":"20181115_Szemetegetotol_vasarolt_hovel_szoritanak_vissza_a_szmogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9dddc6-1c49-4ae2-b943-05e0ae2ac197","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Szemetegetotol_vasarolt_hovel_szoritanak_vissza_a_szmogot","timestamp":"2018. november. 15. 13:47","title":"Szemétégetőtől vásárolt hővel szorítanák vissza a szmogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","shortLead":"Az illető a Ferrero Rocher nyereményjátékával jutott a kocsikhoz.","id":"20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c57d876-a3ea-4a9e-8e97-9d0eb4312eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c7fde-34cd-44db-969f-1625860d877b","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_ev_alatt_ket_vadonatuj_Mercedest_is_nyert_ugyanattol_a_cegtol_az_orszag_legmazlistabb_embere","timestamp":"2018. november. 15. 08:10","title":"Egy év alatt két vadonatúj Mercedest is nyert ugyanattól a cégtől az ország legmázlistább embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stormy Daniels ügyvédjét családon belüli erőszakkal gyanúsítják. ","shortLead":"Stormy Daniels ügyvédjét családon belüli erőszakkal gyanúsítják. ","id":"20181115_Rendorkezre_kerult_a_Trumpot_vadolo_pornos_ugyvedje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84706600-39cd-4840-bbae-3e1ba2fce654","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Rendorkezre_kerult_a_Trumpot_vadolo_pornos_ugyvedje","timestamp":"2018. november. 15. 07:11","title":"Rendőrkézre került a Trumpot vádoló pornós ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]