[{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell azonnal mentőt hívni vagy a sürgősségi osztályra rohanni.","shortLead":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell...","id":"20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40f4413-1421-4e6b-bf88-b8245d9ba7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","timestamp":"2018. november. 14. 16:10","title":"Plakátokkal segít eldönteni az orvosi kamara, hogy kórházba vagy háziorvoshoz menjünk problémáinkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","shortLead":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","id":"20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12730-ac0f-41b1-8dea-ae3c02bc46fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","timestamp":"2018. november. 14. 21:52","title":"83 országból 452 \"gülenista\" kiadását kéri Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jól megválasztott karácsonyi ajándék sorsfordító is lehet, üzeni a John Lewis.","shortLead":"Egy jól megválasztott karácsonyi ajándék sorsfordító is lehet, üzeni a John Lewis.","id":"20181115_elton_john_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e921ea3d-6f65-4fe4-914c-01a5d5798906","keywords":null,"link":"/elet/20181115_elton_john_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2018. november. 15. 12:28","title":"Elton John a főszereplő a karácsonyi reklámban, amit mindenki várt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781498e2-b644-4559-a74b-1a988833855b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az énekesnő koncertje után a gyep kikopott, annyira, hogy az a szervezők szerint a játékosok biztonságát veszélyeztetné.","shortLead":"Az énekesnő koncertje után a gyep kikopott, annyira, hogy az a szervezők szerint a játékosok biztonságát veszélyeztetné.","id":"20181115_Shakira_NFL_stadion_azteca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781498e2-b644-4559-a74b-1a988833855b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d294f4-c852-4c37-9ea0-4edf21cb7daa","keywords":null,"link":"/sport/20181115_Shakira_NFL_stadion_azteca","timestamp":"2018. november. 15. 09:53","title":"Shakira teljesen tönkretette az egyik NFL-stadiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keretbe visszatért korábbi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nélkül kezd a magyar labdarúgó-válogatott Észtország ellen a csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen a Groupama Arénában.\r

