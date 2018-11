Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György, ismertebb nevén a bükki füvesember, Gyuri bácsi családi vállalkozásának még a kínai egészségügyi miniszter is a csodájára járt. Cégportré.","shortLead":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György...","id":"20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0cb2d0-6bb8-4205-a6c8-4d413ee3bcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","timestamp":"2018. november. 14. 20:00","title":"Piacozó nyugdíjasként építette fel a több száz milliós bevételű családi céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apró mozaikokból egyre tisztább kép áll össze a volt macedón miniszterelnök Budapestre vezető útjáról. Albán lapok szerint magyar követségi autó vitte át Albániából Montenegróba. A Magyar Helsinki Bizottság azt mondja, Pintér Sándor engedélyével indulhatott el a magyar követségről Gruevszki Budapest felé. ","shortLead":"Apró mozaikokból egyre tisztább kép áll össze a volt macedón miniszterelnök Budapestre vezető útjáról. Albán lapok...","id":"20181115_Helsinki_Bizottsag_Egyre_tobb_a_kerdojel_Gruevszki_menedekkerelmenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ec4df5-a2fc-4a39-b9f3-2269e0a44013","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Helsinki_Bizottsag_Egyre_tobb_a_kerdojel_Gruevszki_menedekkerelmenel","timestamp":"2018. november. 15. 19:07","title":"Belügyminiszteri külön engedéllyel léphetett az országba Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új alkotmányba viszont bekerül a magántulajdon, és talán a melegházasság is.","shortLead":"Az új alkotmányba viszont bekerül a magántulajdon, és talán a melegházasság is.","id":"20181116_Kuba_nem_lesz_tobbe_kommunista_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8865017c-5b28-4955-a4b4-c471cae7c664","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Kuba_nem_lesz_tobbe_kommunista_allam","timestamp":"2018. november. 16. 07:22","title":"Kuba nem lesz többé kommunista állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland kormány megbízásából készült vizsgálat eredménye szerint a Microsoft a GDPR-ba ütköző módon gyűjt felhasználói adatokat a Windows 10 Enterprise verziója, valamint Office szolgáltatásán keresztül. A cég 2019 áprilisáig kapott haladékot, hogy rendezze a problémát.","shortLead":"A holland kormány megbízásából készült vizsgálat eredménye szerint a Microsoft a GDPR-ba ütköző módon gyűjt...","id":"20181116_microsoft_windows_10_enterprise_office_2016_office_365_pro_plus_adatgyujtes_gdpr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e444b8a6-e58d-4343-9a36-8c5954faf2c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_microsoft_windows_10_enterprise_office_2016_office_365_pro_plus_adatgyujtes_gdpr","timestamp":"2018. november. 16. 12:33","title":"Súlyos vádak a Microsoft ellen: úgy gyűjtik az adatokat a felhasználókról, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek védelmében érkezett a magyar határra Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő.

","shortLead":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek...","id":"20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f07bae4-702d-42c4-a8b4-0c411f4c219f","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 16. 12:06","title":"Seselj szerint csetnik bajonettek védelmében érkezett Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA egy év halasztást javasolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez is kevés.","shortLead":"Az MTA egy év halasztást javasolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez is kevés.","id":"20181114_Meg_tovabb_halasztana_a_Nemzeti_alaptanterv_bevezeteset_a_PDSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd09d49-87e9-496a-9d1b-f02d50a113fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Meg_tovabb_halasztana_a_Nemzeti_alaptanterv_bevezeteset_a_PDSZ","timestamp":"2018. november. 14. 17:05","title":"Még tovább halasztaná a Nemzeti alaptanterv bevezetését a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék hirtelen füstölni kezdett, majd lángra kapott. Komoly dologról van szó, és az Apple ki fogja vizsgálni az esetet.","shortLead":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék...","id":"20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d7cbc-fbd4-4067-9e65-0d8ec3d248eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 15. 19:03","title":"Frissítette az iPhone-ját, erre az kigyulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És ez talán az eddigi legjobb. ","shortLead":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És...","id":"20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628dcab2-018d-4a4e-9291-ba0572625eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","timestamp":"2018. november. 15. 09:03","title":"Olyan fotó jött a Jupiterről, hogy leesik tőle az állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]