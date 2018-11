Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha kihal egy faj, kihalhat az is, amelyik a másikkal táplálkozott. 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén már az élet jelentős része eltűnhet a bolygóról egy friss tanulmány szerint.","shortLead":"Ha kihal egy faj, kihalhat az is, amelyik a másikkal táplálkozott. 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén már...","id":"20181114_Tomeges_kihalasi_hullam_johet_meg_56_fokos_globalis_homersekletemelkedes_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9a1fe-c53e-4545-8113-196665b125ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_Tomeges_kihalasi_hullam_johet_meg_56_fokos_globalis_homersekletemelkedes_utan","timestamp":"2018. november. 14. 22:02","title":"Tömeges kihalási hullám jöhet még 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bemutatkozó meccsén szerezte, ez volt az első gólja új, amerikai csapatában. ","shortLead":"Bemutatkozó meccsén szerezte, ez volt az első gólja új, amerikai csapatában. ","id":"20181114_zlatan_ibrahimovic_ev_golja_mls_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce4e86-8272-4cca-b681-c207e18b4e8d","keywords":null,"link":"/sport/20181114_zlatan_ibrahimovic_ev_golja_mls_amerika","timestamp":"2018. november. 14. 12:50","title":"Ibrahimovic bődületes gólja lett az év találata Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sufniban és egy pincében találták meg az idős embereket, akiktől egy bűnbanda szedte el a lakásukat eltartási szerződéssel. ","shortLead":"Egy sufniban és egy pincében találták meg az idős embereket, akiktől egy bűnbanda szedte el a lakásukat eltartási...","id":"20181114_Embertelen_korulmenyekkozott_tartottak_idosoket_hogy_elszedjek_a_lakasukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3028c3c0-777f-4142-bcef-90d50734e2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Embertelen_korulmenyekkozott_tartottak_idosoket_hogy_elszedjek_a_lakasukat","timestamp":"2018. november. 14. 11:58","title":"Embertelen körülmények között tartottak idősöket, hogy ügyvédi segítséggel elszedjék a lakásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Lidl belső vizsgálata szalmonellát talált az egyik fűszerkeverékben, ezért visszahívják a terméket.","shortLead":"A Lidl belső vizsgálata szalmonellát talált az egyik fűszerkeverékben, ezért visszahívják a terméket.","id":"20181115_Szalmonellas_fuszerkevereket_hiv_vissza_a_Lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f774eb6f-4c89-4371-92b6-4eedf9dbe963","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Szalmonellas_fuszerkevereket_hiv_vissza_a_Lidl","timestamp":"2018. november. 15. 16:05","title":"Szalmonellás fűszerkeveréket hív vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorúbb szabályok érvényesek a hazai börtönökben, a segítő civilek nagy részét ráadásul már egy éve nem engedik be az intézményekbe.","shortLead":"Szigorúbb szabályok érvényesek a hazai börtönökben, a segítő civilek nagy részét ráadásul már egy éve nem engedik be...","id":"20181114_Csak_a_borton_webshopjan_rendelve_kaphatnak_etelt_hozzatartozoiktol_a_rabok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0264d6-b88f-4cd0-b0cd-edeee258ce10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Csak_a_borton_webshopjan_rendelve_kaphatnak_etelt_hozzatartozoiktol_a_rabok","timestamp":"2018. november. 14. 11:48","title":"Csak a börtön webshopján rendelve kaphatnak ételt hozzátartozóiktól a rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagált arra, hogy a Fidesz megváltoztatná a civilek által gyűjtött adományok után járó források elosztását.","shortLead":"Így reagált arra, hogy a Fidesz megváltoztatná a civilek által gyűjtött adományok után járó források elosztását.","id":"20181114_Tordai_a_Parlamentben_COFCOFCOFCOFCOF__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7223ae0-de44-4e59-acf4-47383f25ccb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tordai_a_Parlamentben_COFCOFCOFCOFCOF__video","timestamp":"2018. november. 14. 15:46","title":"Tordai Bence a Parlamentben: CÖFCÖFCÖFCÖFCÖF – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A K&H Banknak nem ez az első ilyen jellegű munkája.","shortLead":"A K&H Banknak nem ez az első ilyen jellegű munkája.","id":"20181114_Egy_bank_ujitja_fel_a_kozvilagitast_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f64768d-5a49-4840-ba80-0578608c8a97","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Egy_bank_ujitja_fel_a_kozvilagitast_Szombathelyen","timestamp":"2018. november. 14. 14:11","title":"Egy bank újítja fel a közvilágítást Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]