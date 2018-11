Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Deutsche Welle macedón kiadása állította össze a körözött politikus itinerét.","shortLead":"A Deutsche Welle macedón kiadása állította össze a körözött politikus itinerét.","id":"20181116_nikola_gruevszki_hataratlepes_utvonal_deutsche_welle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e22878-bb11-496a-948f-16a701070f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_nikola_gruevszki_hataratlepes_utvonal_deutsche_welle","timestamp":"2018. november. 16. 16:22","title":"Összerakták, hogy jöhetett Magyarországra Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","shortLead":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","id":"20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae603b0-8434-49a3-999a-2ec65d92e6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","timestamp":"2018. november. 15. 14:05","title":"Hatvan évet vártunk Kurtág György első operájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec692d4-d02e-4ba2-bf18-7244ca71e919","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ipari kémek repkednek egy német vállalat központja felett, hanem a saját kis drónjai. ","shortLead":"Nem ipari kémek repkednek egy német vállalat központja felett, hanem a saját kis drónjai. ","id":"20181114_dron_autogyar_zf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec692d4-d02e-4ba2-bf18-7244ca71e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672c0b8c-5c95-4a49-8e83-954b892822c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_dron_autogyar_zf","timestamp":"2018. november. 15. 04:08","title":"Ebben az autóalkatrész-gyárban már drónok repkednek az alkatrészekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho Aréna elé.","shortLead":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho...","id":"20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51964422-fefc-4eda-93f5-2ba208227fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","timestamp":"2018. november. 14. 18:00","title":"Felcsútra viszi a Momentum az Orbánt tolvajként feltüntető plakátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt gyanúsítása ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt gyanúsítása ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.","id":"20181115_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Simonka_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8c1453-78b0-4a1a-8c43-58dcf9b9906f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Simonka_Gyorgyot","timestamp":"2018. november. 15. 15:39","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Öt évvel az után, hogy Magyarország meglépte, a lengyelek is el akarták törölni a nyugdíjjárulék-fizetés felső határát, de az ottani Alkotmánybíróság ezt megakadályozta. Ám mivel eljárási hibákra hivatkozott, az ügynek még nincs vége.","shortLead":"Öt évvel az után, hogy Magyarország meglépte, a lengyelek is el akarták törölni a nyugdíjjárulék-fizetés felső határát...","id":"20181115_lengyelorszag_egyelore_megbukott_a_jarulekplafon_eltorlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60769286-6986-4d4c-95fa-b375aabdb4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_lengyelorszag_egyelore_megbukott_a_jarulekplafon_eltorlese","timestamp":"2018. november. 15. 11:53","title":"A járulékplafon eltörlése a lengyeleknél alkotmányellenes, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a kormány útlevél nélkül érkezett, köztörvényes bűnözőt bújtat. Hadházy Ákos illegális határátlépés segítése miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a kormány útlevél nélkül érkezett, köztörvényes bűnözőt bújtat. Hadházy...","id":"20181115_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_letoltendo_bortonre_itelt_Gruevszki_befogadasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2981ef15-6a74-4f94-bfa0-4c4e260b1027","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_letoltendo_bortonre_itelt_Gruevszki_befogadasa_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 09:06","title":"Hadházy feljelentést tesz a letöltendő börtönre ítélt Gruevszki befogadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről Burány Sándor, az MSZP képviselője osztott meg egy fotót, amely igen előnytelen szögben készült Lázárra nézve. ","shortLead":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről...","id":"20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb93522-a900-4fbb-bb52-2f7f6b016bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 17:29","title":"Műpéniszes bábuval kampányolt Lázár egy kispesti iskolában a dohányzás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]