[{"available":true,"c_guid":"8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mediaworksnek nem csak a bevételei, de a kiadásai is nőnek, a médiaportfólió mögött pedig akkora adósságtömeg van, ami miatt az állami hirdetések nélkül összeroppanna a médiabirodalom.","shortLead":"A Mediaworksnek nem csak a bevételei, de a kiadásai is nőnek, a médiaportfólió mögött pedig akkora adósságtömeg van...","id":"20181115_G7_meszaros_lorinc_mediabirodalom_adossag_allami_hirdetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eca08d-165f-4ca5-85e7-cb291e218cd2","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_G7_meszaros_lorinc_mediabirodalom_adossag_allami_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 15. 11:58","title":"G7: Szinte csak az állami hirdetések tartják életben Mészáros médiabirodalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Öt évvel az után, hogy Magyarország meglépte, a lengyelek is el akarták törölni a nyugdíjjárulék-fizetés felső határát, de az ottani Alkotmánybíróság ezt megakadályozta. Ám mivel eljárási hibákra hivatkozott, az ügynek még nincs vége.","shortLead":"Öt évvel az után, hogy Magyarország meglépte, a lengyelek is el akarták törölni a nyugdíjjárulék-fizetés felső határát...","id":"20181115_lengyelorszag_egyelore_megbukott_a_jarulekplafon_eltorlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60769286-6986-4d4c-95fa-b375aabdb4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_lengyelorszag_egyelore_megbukott_a_jarulekplafon_eltorlese","timestamp":"2018. november. 15. 11:53","title":"A járulékplafon eltörlése a lengyeleknél alkotmányellenes, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","shortLead":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","id":"20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799210ce-886b-49c9-9b2c-749c321ff2d8","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","timestamp":"2018. november. 15. 14:40","title":"Egy vízzel teli medencében vészelte át a ló a tűzvész pusztítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2deb583-3509-4233-a9da-bbc718632cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két kistigrist gázolt halálra egy személyvonat az indiai Mahárástra államban, és lehetségesnek tartják, hogy a két hete megölt \"emberevő\" tigris árván maradt 10 hónapos kölykei pusztultak el.","shortLead":"Két kistigrist gázolt halálra egy személyvonat az indiai Mahárástra államban, és lehetségesnek tartják, hogy a két hete...","id":"20181115_Vonat_gazolhatta_halalra_a_megolt_emberevo_tigris_arvan_maradt_kolykeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2deb583-3509-4233-a9da-bbc718632cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f9a961-e592-4f6c-8fcc-e20ea60aec21","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Vonat_gazolhatta_halalra_a_megolt_emberevo_tigris_arvan_maradt_kolykeit","timestamp":"2018. november. 15. 19:15","title":"Vonat gázolhatta halálra a megölt \"emberevő\" tigris árván maradt kölykeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az egyik helyi hírportál szerint környezetszennyezés miatt feljelentették a szolnoki műtrágyagyárat, a rendőrség és a katasztrófavédelem mintegy háromszáz embere ment ki.","shortLead":"Az egyik helyi hírportál szerint környezetszennyezés miatt feljelentették a szolnoki műtrágyagyárat, a rendőrség és...","id":"20181115_Rendorok_szalltak_meg_a_szolnoki_mutragyagyarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e15a936-410a-46d4-8b04-5218c7dadc11","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Rendorok_szalltak_meg_a_szolnoki_mutragyagyarat","timestamp":"2018. november. 15. 17:24","title":"Rendőrök szállták meg a szolnoki műtrágyagyárat, az 5. leggazdagabb magyar érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Juelle Grant őrizetbe vételekor felmerült, hogy telefonján olyan információk lehetnek, amelyek közelebb vihetik a hatóságokat az ügy megoldásához. A nő azonban röviddel az iPhone lefoglalása előtt minden adatát törölhette a készülékről. ","shortLead":"Juelle Grant őrizetbe vételekor felmerült, hogy telefonján olyan információk lehetnek, amelyek közelebb vihetik...","id":"20181114_apple_find_my_iphone_lovoldozes_juelle_l_grant_iphone_x_iphone_torlese_tavolrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc48316-0dd0-400d-b67f-8ff752358a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_apple_find_my_iphone_lovoldozes_juelle_l_grant_iphone_x_iphone_torlese_tavolrol","timestamp":"2018. november. 14. 12:33","title":"Távolról törölhette adatait az iPhone-járól, nehogy bizonyítékot találjanak rajta a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha késik a vonat, a fogyatékkal élő utasok számára hathatósabb segítséget ír elő, a kerékpárosok számára pedig a vasút könnyebb használhatóságát biztosítja.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha...","id":"20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd6ee0-31fd-4e05-9fca-873043ae78fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","timestamp":"2018. november. 15. 16:23","title":"EP: Kaphasson több kártérítést, akinek késik a vonata!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","id":"20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0451516a-0693-4520-a6e2-ff887c7de6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","timestamp":"2018. november. 14. 12:18","title":"Zsákmány nélkül lépett meg a fegyveres rabló a rákosmenti Jyskből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]