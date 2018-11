Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2817a6a-1e09-4624-8782-fbacd3720df8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházáshoz nyújtott magyar állami pénz forrását a szlovákok is adják – mondta el a dunaszerdahelyi Mol Academy megnyitója előtt a DAC tulajdonosa, Világi Oszkár.","shortLead":"A beruházáshoz nyújtott magyar állami pénz forrását a szlovákok is adják – mondta el a dunaszerdahelyi Mol Academy...","id":"20181116_Dunaszerdahelyen_avatott_futballakademiat_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2817a6a-1e09-4624-8782-fbacd3720df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e752e37e-5594-4a00-9c7a-203477423386","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Dunaszerdahelyen_avatott_futballakademiat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 16. 17:33","title":"\"Törődő odafigyelés\": magyar állami pénzzel épült fociakadémiát adott át a magyar kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik az év vége, a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozóknak arra is kell figyelniük, hogy mikor jár le a tevékenység szüneteltetésére nyitva álló határidő. Ennek a tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Ahogy közeledik az év vége, a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozóknak arra is kell figyelniük, hogy mikor...","id":"20181116_Sok_egyeni_vallalkozot_erhet_kinos_meglepetes_az_ev_vegen_ha_nem_figyelmes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410f7316-eeac-495b-a509-b40a26c7cab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Sok_egyeni_vallalkozot_erhet_kinos_meglepetes_az_ev_vegen_ha_nem_figyelmes","timestamp":"2018. november. 16. 10:48","title":"Sok egyéni vállalkozót érhet kínos meglepetés az év végén, ha nem figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff18521-3daa-4551-bf9d-b3a305af964e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az amikor új funkciót kap egy alaposan leültetett autó, pontosabban annak löhárítója.","shortLead":"Ilyen az amikor új funkciót kap egy alaposan leültetett autó, pontosabban annak löhárítója.","id":"20181117_video_a_sofor_akit_nem_zavar_az_avar_es_autojaval_takaritja_el_ezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff18521-3daa-4551-bf9d-b3a305af964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbeb072-97a3-4b32-9855-b243a233df37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_video_a_sofor_akit_nem_zavar_az_avar_es_autojaval_takaritja_el_ezt","timestamp":"2018. november. 17. 06:41","title":"Videó: a sofőr, akit nem zavar az avar, és autójával takarítja el ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","shortLead":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","id":"20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d7083-9408-4350-b236-a3edba96c266","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","timestamp":"2018. november. 16. 10:11","title":"Kórházba került a terhes Amy Schumer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és hevesebb esőzések fogják sújtani – figyelmeztetnek legfrissebb tanulmányukban a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) szakemberei, akik szerint az éghajlatváltozás mérséklésével ugyanakkor jelentősen enyhíthetőek a felsorolt változások.","shortLead":"A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és...","id":"20181116_svajc_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_idojaras_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d208f3-e235-4450-9982-fc0472d8041d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_svajc_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_idojaras_havazas","timestamp":"2018. november. 16. 17:03","title":"Rá sem ismerünk majd Svájcra a klímaváltozás miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana szélessávú internetet a világ minden pontján. Az ötlet nemrég újabb mérföldkövet teljesített.","shortLead":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana...","id":"20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072bed90-0069-4e17-80de-c1438662b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","timestamp":"2018. november. 16. 14:31","title":"Megvan az engedély, építheti a világot beborító, űrbéli nethálózatát a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa44a9b-9c08-4951-ac2c-ae79b15c7ceb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zoran Zaev macedón miniszterelnök szerint lehetséges, hogy hivatali elődje, Nikola Gruevszki nem önként távozott az országból.","shortLead":"Zoran Zaev macedón miniszterelnök szerint lehetséges, hogy hivatali elődje, Nikola Gruevszki nem önként távozott...","id":"20181116_zoran_zaev_nikola_gruevszki_macedonia_magyarorszag_politikai_menedekjog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa44a9b-9c08-4951-ac2c-ae79b15c7ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9e50e-a021-446e-b187-a3ca09cfafb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_zoran_zaev_nikola_gruevszki_macedonia_magyarorszag_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. november. 16. 17:35","title":"Macedón miniszterelnök: Gruevszkit elrabolhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5176ea-0c4f-4511-8a3b-567ace7cc71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Negyvennégy évvel ezelőtt ezen a napon sugárzott az emberiség az űrbe egy különös rádióüzenetet.","shortLead":"Negyvennégy évvel ezelőtt ezen a napon sugárzott az emberiség az űrbe egy különös rádióüzenetet.","id":"20181116_arebico_uzenet_arecibo_uzenet_areciboi_uzenet_megfejtese_arecibo_message_m13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c5176ea-0c4f-4511-8a3b-567ace7cc71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71557f8e-642f-4179-bec7-a8207bca9c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_arebico_uzenet_arecibo_uzenet_areciboi_uzenet_megfejtese_arecibo_message_m13","timestamp":"2018. november. 16. 07:02","title":"Mi ez a színes izé ma a Google főoldalán? És mi az az Arecibo üzenet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]