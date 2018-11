Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722ff7b3-982d-4236-ad63-f9b5c8865850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nehezíti az igazságtételt, hogy a mai elnök is polpotista volt.","shortLead":"Nehezíti az igazságtételt, hogy a mai elnök is polpotista volt.","id":"20181116_Nepirtasban_bunosek_a_voros_khmer_vezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722ff7b3-982d-4236-ad63-f9b5c8865850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e813fc-d21c-4fae-a92c-67503022b559","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Nepirtasban_bunosek_a_voros_khmer_vezetok","timestamp":"2018. november. 16. 10:29","title":"Népirtásban bűnösek a vörös khmer vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8e5bd-7356-4662-b875-2e523a53093b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás emblémás gyártó elkészítette középkategóriás szedánjának nyújtott tengelytávolságú változatát.","shortLead":"A négykarikás emblémás gyártó elkészítette középkategóriás szedánjának nyújtott tengelytávolságú változatát.","id":"20181116_hatalmas_megerkezett_az_audi_6_l_ami_mar_majdnem_a8_meretu_szedan_luxusauto_bmw_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e8e5bd-7356-4662-b875-2e523a53093b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3078a5-3016-446c-b85e-3130e0f8d1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hatalmas_megerkezett_az_audi_6_l_ami_mar_majdnem_a8_meretu_szedan_luxusauto_bmw_mercedes","timestamp":"2018. november. 16. 15:21","title":"Hatalmas: megérkezett az Audi A6 L, ami már majdnem A8 méretű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az egyik helyi hírportál szerint környezetszennyezés miatt feljelentették a szolnoki műtrágyagyárat, a rendőrség és a katasztrófavédelem mintegy háromszáz embere ment ki.","shortLead":"Az egyik helyi hírportál szerint környezetszennyezés miatt feljelentették a szolnoki műtrágyagyárat, a rendőrség és...","id":"20181115_Rendorok_szalltak_meg_a_szolnoki_mutragyagyarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e15a936-410a-46d4-8b04-5218c7dadc11","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Rendorok_szalltak_meg_a_szolnoki_mutragyagyarat","timestamp":"2018. november. 15. 17:24","title":"Rendőrök szállták meg a szolnoki műtrágyagyárat, az 5. leggazdagabb magyar érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be65fc5a-03a6-4c26-b4aa-f2223cdde841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok híresek a megszokottnál kicsit abszurdabb helyzeteikről. Egy ottani Apple-rajongó nem is hazudtolta meg önmagát, egy káddal teli apróval érkezett a helyi Apple-boltba.","shortLead":"Az oroszok híresek a megszokottnál kicsit abszurdabb helyzeteikről. Egy ottani Apple-rajongó nem is hazudtolta meg...","id":"20181116_iphone_xs_fempenz_apropenz_oroszorszag_kad_rubel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be65fc5a-03a6-4c26-b4aa-f2223cdde841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf15a30-978e-4025-b411-077ad1cdaf0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_iphone_xs_fempenz_apropenz_oroszorszag_kad_rubel","timestamp":"2018. november. 16. 12:03","title":"Videó: egy aprópénzzel teli káddal fizetett ki valaki egy új iPhone-t Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","shortLead":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","id":"20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b98f80-e8b6-4a30-ba36-1651d8b04ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2018. november. 15. 16:19","title":"Gyerekeket szállító buszok ütköztek frontálisan Bajorországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet, amely sorosozással támadt kritikusaira. Mark Zuckerberg azt állítja, ő nem tudott erről, csak a sajtóból értesült róla.","shortLead":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet...","id":"20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe6db6-971e-4170-97c3-41a057a749bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","timestamp":"2018. november. 16. 10:04","title":"Zuckerberg a sajtóból értesült róla, hogy a Facebook Sorost lejárató céggel dolgozik együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","shortLead":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","id":"20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1a667-9ad0-4ccf-9995-1df3aee65fca","keywords":null,"link":"/sport/20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","timestamp":"2018. november. 16. 14:51","title":"Belga sztárcsemete érkezett a Fradiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Lidl belső vizsgálata szalmonellát talált az egyik fűszerkeverékben, ezért visszahívják a terméket.","shortLead":"A Lidl belső vizsgálata szalmonellát talált az egyik fűszerkeverékben, ezért visszahívják a terméket.","id":"20181115_Szalmonellas_fuszerkevereket_hiv_vissza_a_Lidl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f774eb6f-4c89-4371-92b6-4eedf9dbe963","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Szalmonellas_fuszerkevereket_hiv_vissza_a_Lidl","timestamp":"2018. november. 15. 16:05","title":"Szalmonellás fűszerkeveréket hív vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]