[{"available":true,"c_guid":"5c2b936d-a909-4dd6-a4e7-28cc1fb606a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elfogadták a kilogramm új definícióját pénteken a Párizs melletti Versailles-ban a több mint ötven ország tudósainak részvételével tartott Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián.","shortLead":"Elfogadták a kilogramm új definícióját pénteken a Párizs melletti Versailles-ban a több mint ötven ország tudósainak...","id":"20181116_kilogramm_tomeg_versailles_definicio_si_mertekegyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c2b936d-a909-4dd6-a4e7-28cc1fb606a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c57426-3211-4981-a1db-6d541181ce74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_kilogramm_tomeg_versailles_definicio_si_mertekegyseg","timestamp":"2018. november. 16. 20:03","title":"Vége az etalonnak, mostantól egy képlet mutatja, mennyi 1 kilogramm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamburg, Párizs, Róma, New York – négy külföldi kapcsolattartó iroda, amelyekre eddig több mint 800 millió forint adófizetői pénzt költött el a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Hamburg, Párizs, Róma, New York – négy külföldi kapcsolattartó iroda, amelyekre eddig több mint 800 millió forint...","id":"20181116_800_milliot_koltott_az_MNB_negy_kulfoldi_irodara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58985a9c-ba88-47a4-af16-c77456bfc837","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_800_milliot_koltott_az_MNB_negy_kulfoldi_irodara","timestamp":"2018. november. 16. 09:35","title":"800 milliót költött az MNB négy külföldi irodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos erőforrással. ","shortLead":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos...","id":"20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1a84-7af2-444f-a139-6460aca4e7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 16. 08:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Toyota Corolla szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47272191-af39-47a9-b703-e835ae38ca75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz elhinni, de már öt esztendeje, hogy piacra dobta PS4 konzolját a Sony, amelyből ez idő alatt több mint 86 millió darab talált gazdára. A születésnap apropóján több érdekességet is megosztott a gyártó. ","shortLead":"Nehéz elhinni, de már öt esztendeje, hogy piacra dobta PS4 konzolját a Sony, amelyből ez idő alatt több mint 86 millió...","id":"20181116_sony_playstation_4_konzol_videojatek_black_ops_3_call_of_duty_ww2_grand_theft_auto_5_dual_shock_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47272191-af39-47a9-b703-e835ae38ca75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf44b35d-ff29-47f3-9de7-7bb9678e07a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_sony_playstation_4_konzol_videojatek_black_ops_3_call_of_duty_ww2_grand_theft_auto_5_dual_shock_4","timestamp":"2018. november. 16. 16:03","title":"Rengeteg ember vesz PlayStation 4-et, az is kiderült, mikkel játszanak rajta legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Előbb Willi Orbán, aztán Szalai Ádám talált be.","shortLead":"Előbb Willi Orbán, aztán Szalai Ádám talált be.","id":"20181116_magyar_valogatott_gol_esztorszag_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09452f0-3b76-43a9-96e8-f87228adf7e9","keywords":null,"link":"/sport/20181116_magyar_valogatott_gol_esztorszag_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 16. 05:45","title":"Ezekkel a gólokkal verte az észteket a magyar válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről Burány Sándor, az MSZP képviselője osztott meg egy fotót, amely igen előnytelen szögben készült Lázárra nézve. ","shortLead":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről...","id":"20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb93522-a900-4fbb-bb52-2f7f6b016bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 17:29","title":"Műpéniszes bábuval kampányolt Lázár egy kispesti iskolában a dohányzás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","shortLead":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","id":"20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d7083-9408-4350-b236-a3edba96c266","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","timestamp":"2018. november. 16. 10:11","title":"Kórházba került a terhes Amy Schumer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Évekbe is telhet a számviteli ellentmondások tisztázása.","shortLead":"Évekbe is telhet a számviteli ellentmondások tisztázása.","id":"20181115_Megbukott_a_Pentagon_a_tortenetenek_elso_konyvvizsgalatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdd5a06-2cbf-488d-92d6-b58fb9cb3bb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megbukott_a_Pentagon_a_tortenetenek_elso_konyvvizsgalatan","timestamp":"2018. november. 15. 21:24","title":"Megbukott a Pentagon a történetének első könyvvizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]