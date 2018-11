Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország...","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea884ca-2d36-498c-bba5-6a47426194a0","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül kell 120 ezer forintot kifizetnünk, ha egy teljes értékű okosórára vágyunk. A Mobvoi viselhető kütyüje ugyanis fele ennyibe kerül. Kipróbáltuk, hogy megnézzük van-e valamilyen komolyabb buktatója.","shortLead":"Nem feltétlenül kell 120 ezer forintot kifizetnünk, ha egy teljes értékű okosórára vágyunk. A Mobvoi viselhető kütyüje...","id":"20181117_mobvoi_ticwatch_e_okos_ora_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea884ca-2d36-498c-bba5-6a47426194a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c812d1c7-9c2d-40d5-87a6-2629f8b033fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_mobvoi_ticwatch_e_okos_ora_teszt","timestamp":"2018. november. 17. 20:00","title":"Sokat tudó óra fél áron, és még telefonálni is lehet vele – túl szép, hogy igaz legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc3e49-ee59-4627-a865-b0f8ca6c9923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő év elején tartják az elnökválasztást.","shortLead":"Jövő év elején tartják az elnökválasztást.","id":"20181118_Megvan_ki_lesz_a_befuto_a_bajor_keresztenyszocialistaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2edc3e49-ee59-4627-a865-b0f8ca6c9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca0b963-7c7f-485c-99dc-f1c0ef60d0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Megvan_ki_lesz_a_befuto_a_bajor_keresztenyszocialistaknal","timestamp":"2018. november. 18. 14:31","title":"Megvan, ki lesz a befutó a bajor keresztényszocialistáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29562dd-927e-4b25-bcf8-60161c789ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az akció jogellenes volt, a NAV mégsem szolgáltatja vissza az iratokat.","shortLead":"Az akció jogellenes volt, a NAV mégsem szolgáltatja vissza az iratokat.","id":"20181117_Lefoglalt_irataikat_kovetelik_vissza_a_szcientologusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b29562dd-927e-4b25-bcf8-60161c789ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbea5cdd-f354-4e85-a472-03a7faa25a69","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Lefoglalt_irataikat_kovetelik_vissza_a_szcientologusok","timestamp":"2018. november. 17. 10:31","title":"Lefoglalt irataikat követelik vissza a szcientológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő és a főpolgármester aláírták a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló megállapodást.","shortLead":"A kormányfő és a főpolgármester aláírták a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló megállapodást.","id":"20181117_Orban_Ezermilliardos_nagysagrendben_gondolkodunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3f1a60-e300-4ca6-94bb-0711f6291c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Orban_Ezermilliardos_nagysagrendben_gondolkodunk","timestamp":"2018. november. 17. 11:21","title":"Orbán: \"Ezermilliárdos nagyságrendben gondolkodunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány nem vette fontolóra az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő török hitszónok, Fethullah Gülen kiadatását Törökországnak - jelentette ki szombaton Donald Trump amerikai elnök, cáfolva az amerikai sajtóban megjelent értesüléseket.\r

","shortLead":"Az amerikai kormány nem vette fontolóra az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő török hitszónok, Fethullah...","id":"20181117_Trump_cafolja_Fethullah_Gulen_kiadatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dff6041-161f-42b8-8716-60975ecbf6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Trump_cafolja_Fethullah_Gulen_kiadatasat","timestamp":"2018. november. 17. 16:37","title":"Trump cáfolja Fethullah Gülen kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). \r

\r

","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the...","id":"20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf35f1a-2ffb-4b71-bb5c-218dc899053a","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","timestamp":"2018. november. 17. 20:20","title":"Károly herceg kitüntette Tom Hardyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki állhat Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása mögött.","shortLead":"Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki...","id":"20181118_Trump_nem_hisz_a_CIAnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfac43f-8565-47db-b882-d98f1f76e861","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Trump_nem_hisz_a_CIAnak","timestamp":"2018. november. 18. 09:38","title":"Trump nem hisz a CIA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]