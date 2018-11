Húsz éven át felvette halott anyja nyugdíját egy győri nő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"33-33-at játszottak a dán Skjern HB csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik. Épp csak lemaradtak a győzelemről.","shortLead":"33-33-at játszottak a dán Skjern HB csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik. Épp csak...","id":"20181118_mol_pick_szeged_skjern_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75ccc9-1534-4715-96c2-f21b8779a048","keywords":null,"link":"/sport/20181118_mol_pick_szeged_skjern_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 19:06","title":"Hatalmasat hajrázott, de győzni nem tudott a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán azonban esélyt sem hagyott a svéd bajnoknak. 36-27 lett a vége.","shortLead":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán...","id":"20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c8e0d6-461f-434a-aacd-6e93a4d2cdd4","keywords":null,"link":"/sport/20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 20:59","title":"Visszavágott a Veszprém a svéd bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b30df6-424e-4fa4-963d-b7b8a3b3bbfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve nagy port kavart az akkori iPhone-oknál tapasztalható probléma, amely szerint attól is könnyen meghajolhatnak, ha az ember véletlenül rájuk ül. Úgy tűnik, hasonló gond van a méregdrága új iPad Próval is, a jelenséget videón demonstrálták. ","shortLead":"Néhány éve nagy port kavart az akkori iPhone-oknál tapasztalható probléma, amely szerint attól is könnyen...","id":"20181118_apple_ipad_pro_2018_hajlithatosag_hajlekonysag_bedgate_iphone_6_6_plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b30df6-424e-4fa4-963d-b7b8a3b3bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49acad58-bce5-467e-9e8d-876f01b446df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_apple_ipad_pro_2018_hajlithatosag_hajlekonysag_bedgate_iphone_6_6_plus","timestamp":"2018. november. 18. 18:03","title":"Itt az újabb bendgate-botrány? 688 ezerbe kerül, de pikk-pakk kettétörik az Apple erőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a643037-3403-40fa-b542-0d450701994f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról.","shortLead":"Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról.","id":"20181118_Korhazba_kerult_Janukovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a643037-3403-40fa-b542-0d450701994f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191374ff-e60a-494c-8762-4fd5929bdab6","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Korhazba_kerult_Janukovics","timestamp":"2018. november. 18. 08:20","title":"Kórházba került Janukovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még tavaly mutatta be az üzenetküldő funkcióját, és a jelek szerint bejött a fejlesztés, mert most megkapja a Google Térkép.","shortLead":"A Google még tavaly mutatta be az üzenetküldő funkcióját, és a jelek szerint bejött a fejlesztés, mert most megkapja...","id":"20181117_google_maps_google_terkep_uzenetkuldes_cseveges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca61df6-8b9f-407e-bd48-1d61d4d7dc5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_google_maps_google_terkep_uzenetkuldes_cseveges","timestamp":"2018. november. 17. 10:03","title":"Új funkciót építettek a Google Térképbe, könnyebben elérheti a kedvenc helyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca46b9a3-0757-40af-87e4-06052a761611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja egy 10 éves kisfiút támadott meg egy kutya az utcán, korábban pedig egy csivavát mart meg egy elszökött eb. A várpalotaiak félnek az utcán sétálni, az RTL Klub híradójának azt mondták, többször előfordult már, hogy a kiszökött kutyák agresszíven viselkedtek.","shortLead":"Néhány napja egy 10 éves kisfiút támadott meg egy kutya az utcán, korábban pedig egy csivavát mart meg egy elszökött...","id":"20181117_Kutyafalka_terrorizalja_a_lakotelepen_eloket_Varpalotan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca46b9a3-0757-40af-87e4-06052a761611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6530437e-d5bb-43da-9767-906430311d55","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Kutyafalka_terrorizalja_a_lakotelepen_eloket_Varpalotan","timestamp":"2018. november. 17. 21:15","title":"Kutyafalka terrorizálja a lakótelepen élőket Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","shortLead":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","id":"20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08314a5-e7e7-476c-b9cf-8ae89bbb040f","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","timestamp":"2018. november. 17. 13:50","title":"Gruevszki után újabb migráns akart bejönni Magyarországra Szerbia felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4b3e8e-9c7f-4928-b12e-ec60abd8011f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamarát két cikluson át vezető Réti László nem indult újra a tisztségért.\r

","shortLead":"A kamarát két cikluson át vezető Réti László nem indult újra a tisztségért.\r

","id":"20181117_Uj_elnoke_van_a_Budapesti_Ugyvedi_Kamaranak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e4b3e8e-9c7f-4928-b12e-ec60abd8011f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8caeed46-bd39-4a72-8d1f-a0401af58c98","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Uj_elnoke_van_a_Budapesti_Ugyvedi_Kamaranak","timestamp":"2018. november. 17. 14:28","title":"Új elnöke van a Budapesti Ügyvédi Kamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]