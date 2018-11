Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A polgármester sebességmérőket szereltetett fel, miután több lakó is száguldozó autósokra panaszkodott, de erre ő sem számított.","shortLead":"A polgármester sebességmérőket szereltetett fel, miután több lakó is száguldozó autósokra panaszkodott, de erre ő sem...","id":"20181119_Alig_ket_het_alatt_tobb_mint_50_ezer_gyorshajtot_fogtak_egy_apro_olasz_faluban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1da72d-7a11-4280-8838-732c5fa3bf2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_Alig_ket_het_alatt_tobb_mint_50_ezer_gyorshajtot_fogtak_egy_apro_olasz_faluban","timestamp":"2018. november. 19. 14:51","title":"Alig két hét alatt több mint 50 ezer gyorshajtót fogtak egy apró olasz faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d10b4d-0c4f-48a9-ac54-51767da7a95d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak annyi kellett hozzá, hogy az egyik díjazott Tajvan függetlenségét emlegesse.","shortLead":"Csak annyi kellett hozzá, hogy az egyik díjazott Tajvan függetlenségét emlegesse.","id":"20181120_Eloben_cenzurazott_a_kinai_teve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d10b4d-0c4f-48a9-ac54-51767da7a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55f0bae-e61a-4807-88f4-2e34c21bb7e6","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Eloben_cenzurazott_a_kinai_teve","timestamp":"2018. november. 20. 10:46","title":"Élőben cenzúrázott a kínai tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"Pálmai Erika, Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az állampolgár több lehetőséget kap a hivatalokkal szembeni vitás ügyeiben, az állam pedig önmagát optimalizáló közigazgatással gazdagodik – így érvel az új bírósági rendszer kiépítése mellett Trócsányi László igazságügyi miniszter. 