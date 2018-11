A Gruevszki-ügy egy fiaskó

– így értékelik a volt macedón kormányfő Magyarországra csempészését titkosszolgálati körökben. A magyar szolgálatokat jól ismerő forrásunk azt mondja: Orbánnak, a külügynek és az Információs Hivatalnak is kínos, így lebukni. Arra is van magyarázata, hogyan derülhetett ki a volt macedón miniszterelnök kimenekítésének összes részlete. A német közszolgálati Deutsche Welle helyi kiadásához szerinte magától nem esnek be információk a szöktetésben részt vevő diplomaták nevével. Forrásunk azt vélelmezi, hogy a NATO szövetségeseink látókörébe kellett, hogy kerüljön ez az akció, és ők adhatták tovább annak részleteit a döntéshozóknak.

Az már politikai döntés volt, hogy ezeket kitolták a sajtónak. Szerinte azért hozhatták nyilvánosságra, hogy Orbánnak üzenjenek: „látjuk, amit művelsz, és műveltek az oroszokkal és Putyin szövetségeseivel, eddig, és ne tovább!” A Gruevszki-ügy rámutat arra, hogy nem vagyunk megbízható szövetségesek, egyre inkább Moszkva szövetségesének, árulónak tekintenek bennünket – mondja.

Az e heti HVG-ben azt elemezzük, milyen hatással lehet a magyar menekültügyi eljárásokra és a magyar diplomácia érdekérvényesítő képességére Gruevszki befogadása. De vajon mit mondanak minderről a Balkánon?