Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit The Guardian összesítéséből az derül ki, hogy Európában több mint 170 millió ember él populista vezetésű kormányok alatt. ","shortLead":"A brit The Guardian összesítéséből az derül ki, hogy Európában több mint 170 millió ember él populista vezetésű...","id":"20181120_The_Guardian_Europa_negyede_populista_partokra_szavaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ceb16e9-d4ea-4233-b5eb-f749ff2de64b","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_The_Guardian_Europa_negyede_populista_partokra_szavaz","timestamp":"2018. november. 20. 21:21","title":"The Guardian: Európa negyede populista pártokra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec4c974-f50e-40c1-82ce-74305aadd7f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Barilla állítólag már jövőre piacra dobja pálmaolaj-mentes és kevésbé cukros mogyorókrémét. ","shortLead":"A Barilla állítólag már jövőre piacra dobja pálmaolaj-mentes és kevésbé cukros mogyorókrémét. ","id":"20181120_Jon_az_uj_olasz_mogyorokrem_versenytarsat_kap_a_Nutella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec4c974-f50e-40c1-82ce-74305aadd7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271d57b-7a89-4141-9d71-0564b782e1ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Jon_az_uj_olasz_mogyorokrem_versenytarsat_kap_a_Nutella","timestamp":"2018. november. 20. 19:02","title":"Jön az új olasz mogyorókrém, versenytársat kap a Nutella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék úgy vizsgálja a múzeumi negyedet építő Városliget Zrt. tevékenységét 2012-től, hogy a cég akkor még gazdasági tevékenységet nem is végzett. Az átvilágítást amúgy másfél éve indították, de a jelentés még mindig nem készült el.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék úgy vizsgálja a múzeumi negyedet építő Városliget Zrt. tevékenységét 2012-től, hogy a cég akkor...","id":"20181120_Idocsapda_ujabb_rejtely_a_Varosliget_Zrt_ASZvizsgalata_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e020287-c84a-4850-a1d0-cfb5a72ab3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Idocsapda_ujabb_rejtely_a_Varosliget_Zrt_ASZvizsgalata_korul","timestamp":"2018. november. 21. 13:29","title":"Időcsapda: újabb rejtély a Városliget Zrt. ÁSZ-vizsgálata körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47633d5-038d-4184-9f45-698fe9cbbed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181121_Igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bee_Gees_diszkoslageret__Bono_es_Pharell_duoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47633d5-038d-4184-9f45-698fe9cbbed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d5ffc9-3fee-43ef-9939-3e140bc6541d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bee_Gees_diszkoslageret__Bono_es_Pharell_duoja","timestamp":"2018. november. 21. 11:30","title":"Így még biztos nem hallotta a Bee Gees diszkóslágerét – Bono és Pharell duója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93b2f7f-3263-4818-bf67-d83e1fa79f4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a főváros XIX. kerületében, a Vas Gereben utcában történt. ","shortLead":"A baleset a főváros XIX. kerületében, a Vas Gereben utcában történt. ","id":"20181119_Fotok_jottek_a_kispesti_balesetrol_egy_not_gazoltak_halalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93b2f7f-3263-4818-bf67-d83e1fa79f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d920be-55e9-4c00-aba6-2aefa8aa34ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_Fotok_jottek_a_kispesti_balesetrol_egy_not_gazoltak_halalra","timestamp":"2018. november. 19. 20:46","title":"Fotók jöttek a kispesti balesetről, egy nőt gázoltak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára fókuszál. Ingyenes, de így is megkérik az árát.","shortLead":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára...","id":"20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a744ef-7218-4bf0-9149-5e17a073fa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. november. 21. 08:33","title":"Meglepetés: jött egy teljesen új Assassin’s Creed, ezzel a telefonján játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e203f9e8-6da0-4817-9ed5-59d54ee13c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cseh pénzügyőrök sokat látott tagjai is rosszul lettek attól, ami egy prágai istállóban fogadta őket: halomra ölt nagymacskák maradványai hevertek mindenhol. ","shortLead":"A cseh pénzügyőrök sokat látott tagjai is rosszul lettek attól, ami egy prágai istállóban fogadta őket: halomra ölt...","id":"20181121_vagohid_praga_tigris_oroszlan_nagymacska_csont_karom_cseh_penz_es_vamugyorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e203f9e8-6da0-4817-9ed5-59d54ee13c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b047b61-1e66-4d0d-9990-62fcdec162fb","keywords":null,"link":"/elet/20181121_vagohid_praga_tigris_oroszlan_nagymacska_csont_karom_cseh_penz_es_vamugyorseg","timestamp":"2018. november. 21. 11:10","title":"Nyúzták, főzték a nagymacskákat, brutális vágóhídra bukkantak Prágában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy a közmédia legalább egyszer hajlandó legyen beszélni az Európai Ügyészségről.","shortLead":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy a közmédia legalább egyszer hajlandó legyen beszélni az Európai...","id":"20181120_Az_MTVA_szekhaza_ele_szervez_tuntetest_Hadhazy_Akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c2b95-7c53-4232-ac27-b4784d71ffd4","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_MTVA_szekhaza_ele_szervez_tuntetest_Hadhazy_Akos","timestamp":"2018. november. 20. 10:08","title":"Az MTVA székháza elé szervez tüntetést Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]