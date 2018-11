Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 44 millió dollárt elsíboló Carlos Ghosn világuralmi terveit vélhetően nélküle is megpróbálja megvalósítani a Renault–Nissan–Mitsubishi-triumvirátus – előtte azonban Tokió ki akarja deríteni, mégis hogyan tudta átverni a Nissan fél évtizeden át a könyvvizsgálóját, az Ernst & Youngot.","shortLead":"A 44 millió dollárt elsíboló Carlos Ghosn világuralmi terveit vélhetően nélküle is megpróbálja megvalósítani...","id":"20181122_A_Nissan_ellen_is_vizsgalat_indult_a_Ghosnugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147b2727-5613-46b6-95a9-33846d67c992","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_A_Nissan_ellen_is_vizsgalat_indult_a_Ghosnugyben","timestamp":"2018. november. 22. 13:38","title":"A Nissan ellen is vizsgálat indult a Ghosn-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen kell felkészíteni őket arra, hogy később helyt álljanak a munkaerőpiacon – derül ki a birtokunkba jutott előterjesztésből. Képeznék is a hajléktalanokat, felkészítenék őket „a személyes higiéniára és a közösségi együttélésre”, és minden melegedőben lenne számítógép és internet, hogy munkát kereshessenek. A szükséges pénz a finanszírozásra állítólag megvan – kérdés, mi valósul meg mindebből.","shortLead":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen...","id":"20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb08553-0c1a-4f9e-b563-8a699ed3b3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","timestamp":"2018. november. 22. 06:30","title":"Közmunkást faragna a hajléktalanokból az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Carlos Ghosn eltávolításáról a hírek szerint egyhangúlag döntött a japán cég felügyelőbizottsága. ","shortLead":"Carlos Ghosn eltávolításáról a hírek szerint egyhangúlag döntött a japán cég felügyelőbizottsága. ","id":"20181122_Felmentette_a_Nissan_a_ceg_letartoztatott_elnoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada91f6-6fd7-4ddd-881f-19698bde202f","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Felmentette_a_Nissan_a_ceg_letartoztatott_elnoket","timestamp":"2018. november. 22. 16:03","title":"Felmentette a Nissan a cég letartóztatott elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","shortLead":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","id":"20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac648903-4d05-460f-b47c-60553334e3d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. november. 22. 15:22","title":"Videó: Itt a Mercedes-AMG GLC 63 rekordköre a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit trón várományosa, Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában játszott Pál István Szalonna és bandája.","shortLead":"A brit trón várományosa, Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában játszott Pál István Szalonna...","id":"20181120_magyar_zeneszek_jatszottak_karoly_herceg_szuletesnapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e844d9-e421-4cf0-811a-600b2ddc8acd","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_magyar_zeneszek_jatszottak_karoly_herceg_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 20. 18:07","title":"Magyar zenészek játszottak Károly herceg születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt két helyen, Barcelonában és New Yorkban is bemutatták a mixológiában hiánypótlónak szánt könyvüket.","shortLead":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt...","id":"20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728e053a-9d83-4e2e-99e0-36fda9ab6676","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","timestamp":"2018. november. 22. 09:04","title":"Koktélenciklopédia – alapmű a jövő bármixereinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f94fd5-ca0c-4e1a-a526-f8e26fc68945","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem csak hagyományos elemeket, az elektromos autókba szánt akkumulátorokat is gyárt majd a német Varta. ","shortLead":"A jövőben nem csak hagyományos elemeket, az elektromos autókba szánt akkumulátorokat is gyárt majd a német Varta. ","id":"20181121_varta_ceruzaelem_elektromos_auto_akkumulator_megujulo_energiaforras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f94fd5-ca0c-4e1a-a526-f8e26fc68945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d996cc1-4a56-4476-a4af-d481816ebbce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_varta_ceruzaelem_elektromos_auto_akkumulator_megujulo_energiaforras","timestamp":"2018. november. 21. 13:03","title":"Ismeri a Varta ceruzaelemeit? Most belépnek az elektromos autók piacára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miami népe engedélyt adott a városnak, hogy tárgyalásokat kezdhet Beckhammel.","shortLead":"Miami népe engedélyt adott a városnak, hogy tárgyalásokat kezdhet Beckhammel.","id":"20181121_A_varos_ahol_megkerdeztek_a_lakokat_epithete_nekik_David_Beckham_egy_stadiont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070e7de3-be70-49cc-a49f-538c99b3794c","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_A_varos_ahol_megkerdeztek_a_lakokat_epithete_nekik_David_Beckham_egy_stadiont","timestamp":"2018. november. 21. 10:33","title":"A város, ahol megkérdezték a lakókat, építhet-e nekik David Beckham egy stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]