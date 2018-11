Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szkopjei kormány kedd délután küldte el kiadatási kérelmét.","shortLead":"A szkopjei kormány kedd délután küldte el kiadatási kérelmét.","id":"20181121_Breking_Gruevszki_kiadatasat_keri_Macedonia_Budapesttol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd23981-b1d9-4ec2-830a-9a885ebc62a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Breking_Gruevszki_kiadatasat_keri_Macedonia_Budapesttol","timestamp":"2018. november. 21. 08:42","title":"Gruevszki kiadatását kéri Macedónia Budapesttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ebc4bb-4bc7-4c4a-ab07-a6546b66cc0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban bekerült a kormányzat 40 milliárd forintos Microsoft-beszerzésének győztesei közé is, a Wall Street Journal szerint ebben az ügyláncban az amerikai hatóság is nyomozhat. ","shortLead":"A cég korábban bekerült a kormányzat 40 milliárd forintos Microsoft-beszerzésének győztesei közé is, a Wall Street...","id":"20181120_A_Microsoftugy_utan_a_MAVnal_nyert_tendert_Orban_testverenek_baratja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ebc4bb-4bc7-4c4a-ab07-a6546b66cc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0870ec79-7d42-4b02-b865-b00dd5a7e432","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_A_Microsoftugy_utan_a_MAVnal_nyert_tendert_Orban_testverenek_baratja","timestamp":"2018. november. 20. 12:50","title":"A Microsoft-ügy után a MÁV-nál nyert tendert Orbán testvérének barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából a lejárató és álhíreket az Apple-ről, Hillary Clintonról vagy épp Katarról.","shortLead":"A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából...","id":"20181121_facebook_defines_public_affairs_alhirek_negativ_pr_sotet_pr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705d9a2c-fbb6-4853-b587-f2b52a05d3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_facebook_defines_public_affairs_alhirek_negativ_pr_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 21. 09:33","title":"Onthatta magából az álhíreket a sorosozós cég, amivel tisztára akarta mosni magát a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be71c12-a24c-4872-bcf5-6384e1a219ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vagyis mostantól csak siete – azaz hét – macho, ami igazából machos, ha a spanyol nyelvtani és helyesírási szabályokat követjük.","shortLead":"Vagyis mostantól csak siete – azaz hét – macho, ami igazából machos, ha a spanyol nyelvtani és helyesírási szabályokat...","id":"20181122_Sok_a_tavozo_hettagu_lett_az_Ocho_Macho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be71c12-a24c-4872-bcf5-6384e1a219ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23140f5a-fcbe-4aeb-9b49-0ff17d3f2d06","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Sok_a_tavozo_hettagu_lett_az_Ocho_Macho","timestamp":"2018. november. 22. 08:36","title":"Sok a távozó, héttagú lett az Ocho Macho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185053b0-2560-4b97-ac79-5cdea2aa4c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Emlekezetes_keresztelo_kiejtette_a_pap_a_kezebol_kisbabat_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185053b0-2560-4b97-ac79-5cdea2aa4c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc5c73e-c35e-4f4e-bf96-0d03ec64bafe","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Emlekezetes_keresztelo_kiejtette_a_pap_a_kezebol_kisbabat_video","timestamp":"2018. november. 22. 07:18","title":"Beleejtette a pap a kisbabát a szenteltvízbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000ed481-4239-438b-9fc1-7a3222f52f26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit redundánsnak tűnik az öltet, de persze van magyarázat.","shortLead":"Kicsit redundánsnak tűnik az öltet, de persze van magyarázat.","id":"20181120_ford_talalmany_lidar_visszapillanto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000ed481-4239-438b-9fc1-7a3222f52f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20deb93-5e96-4df1-aaa0-9e26337d2de2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_ford_talalmany_lidar_visszapillanto","timestamp":"2018. november. 20. 12:20","title":"A Ford a visszapillantóra bízná, hogy előre is nézzen az önvezető rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba279ba6-3bf4-4943-bb1d-a16583a115b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Downing Street 10 hivatalos macskája kiszorult az utcára, mielőtt a brit kormányülés megkezdődött volna. Egy igazi angol úriember segített neki. A nap videója. ","shortLead":"A Downing Street 10 hivatalos macskája kiszorult az utcára, mielőtt a brit kormányülés megkezdődött volna. Egy igazi...","id":"20181121_Egy_nagyon_angolos_macska_a_cica_bekeredzkedett_a_brit_kormanyulesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba279ba6-3bf4-4943-bb1d-a16583a115b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34d167e-ebd2-4abf-a465-b5d6c86d54d9","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Egy_nagyon_angolos_macska_a_cica_bekeredzkedett_a_brit_kormanyulesre","timestamp":"2018. november. 21. 14:14","title":"Egy nagyon angolos macska: Larry bekéredzkedett a brit kormányülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan tulajdonosa, hogy aztán nagyobb épületet lehessen a helyére felhúzni. A főépítész tiltakozik.","shortLead":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan...","id":"20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e030896-d01e-40fa-b759-ab1be4cb3f33","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","timestamp":"2018. november. 21. 13:38","title":"Veszélyben az utolsó pesti halászház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]