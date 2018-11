Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és az adóhivatal közös jelentése Izraelben.","shortLead":"Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és...","id":"20181121_Nincs_kivetelezes_a_rendorseg_adocsalassal_es_penzmosassal_gyanusitja_Netanjahu_belugyminiszteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985e7bb8-fefd-4d8b-b894-d28fe1ecae6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Nincs_kivetelezes_a_rendorseg_adocsalassal_es_penzmosassal_gyanusitja_Netanjahu_belugyminiszteret","timestamp":"2018. november. 21. 13:15","title":"Nincs kivételezés: a rendőrség adócsalással és pénzmosással gyanúsítja Netanjahu belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez történt, csak még magasabbra jutott a ranglétrán.","shortLead":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez...","id":"20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4355113c-238b-4829-9be3-8ce3817e0418","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","timestamp":"2018. november. 21. 15:25","title":"Ügyvezető lett az indiai pilótából, akit kirúgtak, mert többször is megbukott az alkoholteszten repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós bejelentette, azért fog plusz öt nap szabadság járni a központi közigazgatásban, ha valaki házas.","shortLead":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós bejelentette, azért fog plusz öt nap szabadság járni...","id":"20181122_Ot_plusz_nap_szabadsag_jar_a_kozszolgaknak_ha_hazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1b2222-4fa0-4be2-8900-b7044fe81afa","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Ot_plusz_nap_szabadsag_jar_a_kozszolgaknak_ha_hazasok","timestamp":"2018. november. 22. 06:00","title":"Öt plusz nap szabadság jár a közszolgáknak, ha összeházasodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Magyarországon, ahogy a térség és világ többi országában is, látványosan nő a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) – például élelmiszerek, illatszerek, vagy háztartási vegyi áruk – online forgalma, de a jövő leginkább a többcsatornás értékesítésé – véli Kurucz Péter, a Nielsen piackutató kereskedői kapcsolatok igazgatója. A szakember szerint jó ideig még nem tűnnek el a hagyományos boltok.","shortLead":"Magyarországon, ahogy a térség és világ többi országában is, látványosan nő a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) –...","id":"20181121_Amig_a_vevo_megtapogatna_megszagolna_amit_vesz_nem_kell_felteni_a_hagyomanyos_boltokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c923f8-fede-46b5-a833-2ac2db341b26","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Amig_a_vevo_megtapogatna_megszagolna_amit_vesz_nem_kell_felteni_a_hagyomanyos_boltokat","timestamp":"2018. november. 21. 15:01","title":"Amíg sok vevő megtapogatná, megszagolná, amit vesz, nem kell temetni a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül juttattak ki.","shortLead":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül...","id":"20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3407123-8840-499a-ae6a-f3f11eb9e73b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","timestamp":"2018. november. 22. 11:43","title":"Kigyulladt a házuk, az ablakon kellett kiugrálniuk a lakóknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41742273-2a17-49a2-b7fa-d15f828985c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontus Törnquist azt szeretné elérni, hogy a gyorséttermek által termelt műanyagszemét mennyisége csökkenjen.","shortLead":"Pontus Törnquist azt szeretné elérni, hogy a gyorséttermek által termelt műanyagszemét mennyisége csökkenjen.","id":"20181121_Muanyag_helyett_krumplibol_keszit_evoeszkozoket_egy_sved_dizajner__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41742273-2a17-49a2-b7fa-d15f828985c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd73cce9-5144-4e96-8538-06b7eb53ec57","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Muanyag_helyett_krumplibol_keszit_evoeszkozoket_egy_sved_dizajner__video","timestamp":"2018. november. 21. 17:38","title":"Műanyag helyett krumpliból készít evőeszközöket egy svéd dizájner - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","shortLead":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","id":"20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a2c276-0184-4f87-8ef3-3de1a31470ca","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","timestamp":"2018. november. 21. 12:09","title":"Két toportyánt lőttek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","shortLead":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","id":"20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b104ea-d179-4edc-808d-46f31cdfe6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","timestamp":"2018. november. 22. 09:36","title":"Újra meghosszabbították a sólyi kislány gyilkosának előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]