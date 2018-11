Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30ae2a13-dc71-4e4c-ade2-dd880b2919d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ketten megsebesültek, a támadó meghalt.","shortLead":"Ketten megsebesültek, a támadó meghalt.","id":"20181123_Lovoldozes_Alabama_bevasarlokozpont_halaadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30ae2a13-dc71-4e4c-ade2-dd880b2919d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1965f338-6c92-4176-a5d1-9c047e80697a","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Lovoldozes_Alabama_bevasarlokozpont_halaadas","timestamp":"2018. november. 23. 11:14","title":"Lövöldözés volt egy alabamai bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom pártelnöke.","shortLead":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom...","id":"20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80de7-6259-4147-a1b2-a66fbbf6e39c","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Toroczkai László a szegedi bérgyilkosnővel hirdeti a chipsgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron már korábban megígérte, hogy felülvizsgálja a médiaszabályozást, szerinte ugyanis az álhírek befolyásolhatják a választásokat. ","shortLead":"Emmanuel Macron már korábban megígérte, hogy felülvizsgálja a médiaszabályozást, szerinte ugyanis az álhírek...","id":"20181121_Alhirellenes_szabalyozast_fogadott_el_a_francia_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3356886d-9f0d-4a5a-ae89-c9de948d4e74","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Alhirellenes_szabalyozast_fogadott_el_a_francia_parlament","timestamp":"2018. november. 21. 14:17","title":"Álhírellenes szabályozást fogadott el a francia parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csökkenne, de nem szűnne meg a politika befolyása az egyházak elismerésére, és egyes szervezeteknek az elismerés fejében le kellene mondaniuk a külső támogatásokról.","shortLead":"Csökkenne, de nem szűnne meg a politika befolyása az egyházak elismerésére, és egyes szervezeteknek az elismerés...","id":"20181121_Egyhaztorveny_felemas_kormanyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d1642-eed9-4604-8840-a351fda109bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egyhaztorveny_felemas_kormanyjavaslat","timestamp":"2018. november. 21. 14:29","title":"Ha vállalja, hogy a levegőből is megél, akkor bejegyzik egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol hiányoznak majd a milliárdok?","shortLead":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol...","id":"20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174384-6c22-4ad9-bb28-48fd922b49a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","timestamp":"2018. november. 23. 06:30","title":"Pöcegödör lett a szegedi Holt-Tiszából, ahol még a szúnyogoktól is pánik tör ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","shortLead":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","id":"20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010afbb-13ae-4bbe-b5da-1d9c21bfd098","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Budapesten is megnézheti a 90 millió dolláros festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201847_befogadok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eddab81-c3f5-48e7-ae28-28ffff3bf28c","keywords":null,"link":"/itthon/201847_befogadok","timestamp":"2018. november. 22. 12:15","title":"Hamvay Péter: Befogadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Washington kiberbiztonsági veszélynek tekinti a kínai cég termékeit.","shortLead":"Washington kiberbiztonsági veszélynek tekinti a kínai cég termékeit.","id":"20181123_kemkedes_Egyesult_Allamok_Kina_Huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef146ca-9fc0-46fc-a38c-22ecff0ef0c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_kemkedes_Egyesult_Allamok_Kina_Huawei","timestamp":"2018. november. 23. 06:20","title":"Kémektől tart, ezért azt kéri szövetségeseitől az USA, hogy kerüljék a Huawei eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]