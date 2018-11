Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág magyarországi szereplői a napokban alapították meg az UTM Innovation Hub nevű szervezetet, ami a jövőben a drónreptetés szabályozásán, valamint az ezt lehetővé tévő keretrendszer fejlesztésén is dolgozik.","shortLead":"Az iparág magyarországi szereplői a napokban alapították meg az UTM Innovation Hub nevű szervezetet, ami a jövőben...","id":"20181122_dron_szabalyozas_utm_innovation_hub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac314940-cc83-40d6-840e-2841dd3aa4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_szabalyozas_utm_innovation_hub","timestamp":"2018. november. 22. 11:36","title":"Új világ jön a magyarországi drónosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A lengyel kormány kihasználta, hogy az Európai Unió csak egy dologba kötött bele. Ebben most engedményt tett. De a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét fenyegető veszély ezzel egyáltalán nem hárult el.","shortLead":"A lengyel kormány kihasználta, hogy az Európai Unió csak egy dologba kötött bele. Ebben most engedményt tett. De...","id":"20181122_Lengyel_birosagok_a_kormany_csak_abban_engedett_amiben_muszaj_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc71ae-6fe8-4c01-a1da-e95ce0f30ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Lengyel_birosagok_a_kormany_csak_abban_engedett_amiben_muszaj_volt","timestamp":"2018. november. 22. 19:21","title":"Lengyel bíróságok: a kormány csak abban engedett, amiben muszáj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi vereség ellenére gyakorlatilag biztossá vált, hogy a magyar válogatott ott lesz a 2019-es női kosárlabda Eb-n.","shortLead":"Az oroszországi vereség ellenére gyakorlatilag biztossá vált, hogy a magyar válogatott ott lesz a 2019-es női...","id":"20181121_Kijutott_a_magyar_noi_kosarlabdavalogatott_az_Europabajnoksagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d20f4a-e4b5-4634-b62c-3df7739558ab","keywords":null,"link":"/sport/20181121_Kijutott_a_magyar_noi_kosarlabdavalogatott_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2018. november. 21. 17:07","title":"Kijutott a magyar női kosárlabda-válogatott az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"14 high tech területen szigorítottak drasztikusan Kínával szemben Washingtonban, mert Donald Trump szerint az ipari kémkedés minden korábbit felülmúl, és óriási károkat okoz az Egyesült Államoknak.","shortLead":"14 high tech területen szigorítottak drasztikusan Kínával szemben Washingtonban, mert Donald Trump szerint az ipari...","id":"20181122_Ekeztek_gyalultak_de_megis_Trumpnak_allhat_a_zaszlo_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd3154b-a40c-40e2-9141-6c7acd7320a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Ekeztek_gyalultak_de_megis_Trumpnak_allhat_a_zaszlo_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Ekézték, gyalulták, de mégis Trumpnak állhat a zászló a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai show-jára több mint 180 ezer látogatót várnak. Hazánkból ott lesz majd a DoBox, a GPS Tuner, a Grepton, az NNG és a Safeskin.","shortLead":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai...","id":"20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7c7f4-c12e-48ad-a9f8-603c7f3e5f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","timestamp":"2018. november. 22. 21:03","title":"Öt magyar vállalkozás állít ki januárban a CES-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Carlos Ghosn eltávolításáról a hírek szerint egyhangúlag döntött a japán cég felügyelőbizottsága. ","shortLead":"Carlos Ghosn eltávolításáról a hírek szerint egyhangúlag döntött a japán cég felügyelőbizottsága. ","id":"20181122_Felmentette_a_Nissan_a_ceg_letartoztatott_elnoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada91f6-6fd7-4ddd-881f-19698bde202f","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Felmentette_a_Nissan_a_ceg_letartoztatott_elnoket","timestamp":"2018. november. 22. 16:03","title":"Felmentette a Nissan a cég letartóztatott elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Orbán Viktor miniszterelnök ellen.","shortLead":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati...","id":"20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ebc7c-147f-4030-8411-88f688dfe102","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 13:13","title":"Nem vizsgálják Orbán vagyonnyilatkozatát a luxusrepülései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy tudja, helyettese kapta meg Kovács Attila pozícióját.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, helyettese kapta meg Kovács Attila pozícióját.","id":"20181122_Gyorsan_potolta_a_levaltott_tiszti_foorvost_Kasler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72cddf0-1a33-487e-94c2-eb353a19f269","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Gyorsan_potolta_a_levaltott_tiszti_foorvost_Kasler","timestamp":"2018. november. 22. 07:08","title":"Gyorsan pótolta a leváltott tiszti főorvost Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]