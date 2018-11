Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Később viszont már akkora tömeg volt, hogy nem lehetett megmoccanni. ","shortLead":"Később viszont már akkora tömeg volt, hogy nem lehetett megmoccanni. ","id":"20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Kovi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad57236f-2679-43c3-94b1-17afcc3bd779","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Kovi","timestamp":"2018. november. 21. 19:59","title":"\"Az első Erotika kiállításon meg lehetett számolni, hány látogató volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff96988-5df2-411d-9dd8-fb6333fd3c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség bizonyítékok hiányában döntött a nyomozás és ezzel a büntetőeljárás megszüntetéséről abban az ügyben, amelyet a szlovák hatóságok indítottak hamis tanúzás és más bűncselekmények miatt. ","shortLead":"A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség bizonyítékok hiányában döntött a nyomozás és ezzel a büntetőeljárás...","id":"20181122_megszunt_a_nyomozas_zsak_malina_hedvig_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ff96988-5df2-411d-9dd8-fb6333fd3c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6dc18b-0326-4a3d-8260-23584afdd9f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_megszunt_a_nyomozas_zsak_malina_hedvig_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 10:17","title":"Megszűnt a nyomozás Zsák Malina Hedvig ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db562e33-f6cb-40a7-a383-63ed3f9f1e7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra kéri a YouTube a tartalomkészítőket, hallassák a hangjukat a #SaveYourInternet hashtag segítségével. Azt is leírták, mi várható, ha januárban mégis a jelenlegi formájában szavazzák meg a szerzői jogi irányelvet az unió politikusai.","shortLead":"Arra kéri a YouTube a tartalomkészítőket, hallassák a hangjukat a #SaveYourInternet hashtag segítségével. Azt is...","id":"20181121_youtube_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_save_your_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db562e33-f6cb-40a7-a383-63ed3f9f1e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d07f75-3796-49c7-8c56-c0ce2679cac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_youtube_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_save_your_internet","timestamp":"2018. november. 21. 16:03","title":"Nem hagyja magát a YouTube, mozgalmat indított az új EU-s szabály módosításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","shortLead":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","id":"20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd88742-d427-45de-99c3-e4a61ada4475","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","timestamp":"2018. november. 22. 09:24","title":"Gondolta, hogy már 1974-ben is létezett a Mol Limo, vagy valami hasonló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca87aff1-b83a-49ea-8a2f-afda8f0a1db9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 9.0-s verziója mostantól támogatja azt a wifi-szabványt, ami segít egy épületen belül is precízen megmondani, hol van a keresett okostelefon.","shortLead":"Az Android 9.0-s verziója mostantól támogatja azt a wifi-szabványt, ami segít egy épületen belül is precízen...","id":"20181123_google_keszulekkereso_androd_hol_a_telefonom_google_terkep_find_my_device","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca87aff1-b83a-49ea-8a2f-afda8f0a1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e20fbf-6a95-4995-8337-779b4ceff869","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_google_keszulekkereso_androd_hol_a_telefonom_google_terkep_find_my_device","timestamp":"2018. november. 23. 14:03","title":"Nem találja az androidos mobilját? A Google hamarosan azt is megmondja, melyik szobában felejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerül megállítani a globális felmelegedést.","shortLead":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem...","id":"20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bdbcfc-bffb-4f1f-8b3a-cde98ce7c062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","timestamp":"2018. november. 22. 16:33","title":"Vesztésre állunk a klímaváltozás elleni küzdelemben, újabb aggasztó adatok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. A december 6-ától látható BÚÉK című magyar filmvígjáték egyik fő betétdalát az Intim Torna Illegál írta: a Minden kedden című dalhoz filmpremier előtt most készült egy videóklip is, amelyet nálunk láthat először. ","shortLead":"Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. A december 6-ától látható BÚÉK című magyar...","id":"20181122_BUEK_minden_kedden__itt_az_Intim_Torna_Illegal_uj_klipje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ccaf37-84eb-4782-b2b3-395e28fdcaff","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_BUEK_minden_kedden__itt_az_Intim_Torna_Illegal_uj_klipje","timestamp":"2018. november. 22. 10:00","title":"BÚÉK minden kedden! – itt az Intim Torna Illegál új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","shortLead":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","id":"20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b0d66a-0385-43cb-9113-05c8c008f0ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","timestamp":"2018. november. 22. 21:50","title":"Lecsukták a híres orosz rappert, mert a betiltott koncertjét egy autó tetején tartotta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]