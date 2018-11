Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül juttattak ki.","shortLead":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül...","id":"20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3407123-8840-499a-ae6a-f3f11eb9e73b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","timestamp":"2018. november. 22. 11:43","title":"Kigyulladt a házuk, az ablakon kellett kiugrálniuk a lakóknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt a hírt benéztük, bocs!","shortLead":"Ezt a hírt benéztük, bocs!","id":"20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc462a13-0273-42a8-96ae-d92016a45e79","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 22. 09:55","title":"Nem, nincsenek mosómedve-viadalok Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abfb625-9ed7-49a3-9a88-058a69977d14","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","timestamp":"2018. november. 22. 13:53","title":"Erős versenyző szállt ringbe a legjobb karácsonyi reklám címéért: egy ír kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3471a0-7146-46ea-89b0-e7618f216b16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vastagon fogott az LG ceruzája, amikor meghatározta kijelzős okoshangszórójának az árát. 